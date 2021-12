Kiedy nastąpi aktualizacja zasad podróży do UK? Oto przewidywany termin

Fot. Getty

Kiedy może nastąpić zmiana zasad dla osób podróżujących do Wielkiej Brytanii zza granicy? Jedno z rządowych źródeł nie przewiduje złagodzenia zasad w najbliższym czasie.

Obecnie w Wielkiej Brytanii obowiązują dość surowe reguły wjazdu zarówno dla osób zaszczepionych, jak i niezaszczepionych. Zasady zostały zaostrzone w związku z pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa, zwanego Omikron.

Zaszczepieni muszą wykonać dwa testy – jeden przed podróżą (antygenowy lub PCR) oraz drugi najpóźniej 2. dnia po przyjeździe do UK (PCR). Ponadto, aż do momentu uzyskania negatywnego wyniku testu zrobionego już w UK, osoby zaszczepione muszą przebywać w samoizolacji. Z kolei osoby niezaszczepione oprócz testu przed podróżą (antygen lub PCR) muszę wykonać dwa testy już w UK – do 2. i 8. dnia po przyjeździe do UK. Dodatkowo, bez względu na wyniki testów, osoby niezaszczepione muszą poddać się 10-dniowej kwarantannie.

Kiedy nastąpi aktualizacja zasad podróży do UK?

Branża lotnicza naciska na władze, by złagodziły zasady, ponieważ surowe restrykcje zniechęcają wiele osób do podróżowania, co w konsekwencji pogłębia kryzys lotniczy. Czy jest szansa, że zasady dla osób podróżujących do UK zza granicy rzeczywiście zostaną niebawem złagodzone? Kiedy można spodziewać się aktualizacji reguł?

Teoretycznie zasady mogłyby zmienić się już na początku 2022 roku, ponieważ przegląd dotychczasowych wymagań dla podróżnych zagranicznych w UK zaplanowano na 5 stycznia. Jednak według źródła, do którego dotarł magazyn Travel Weekly, prawdopodobieństwo, że zasady zostaną złagodzone już w tym terminie jest raczej niskie.

Źródło brytyjskiego magazynu jest zdania, że zmiana zasad dla podróżnych może nastąpić mniej więcej na przełomie stycznia i lutego 2022: „Miejmy nadzieję, że pod koniec stycznia lub na początku lutego zobaczymy jakąś zmianę”. Kiedy dokładnie i jakie zmiany mogłyby nastąpić w zasadach dla podróżnych zagranicznych w UK - tego oczywiście na razie nie wiadomo.

Źródło Travel Weekly zapewnia jednak, że brytyjskie władze najprawdopodobniej nie wprowadzą już tak radykalnych środków, jak na przykład przywrócenie zakazu podróży niekoniecznych. Jednocześnie, to samo źródło sugeruje, że brytyjskie władze prawdopodobnie nie zdecydują się na likwidację testów przed podróżą, ponieważ właśnie testy pre-departure cieszą się nawiększym poparciem sektora medycznego.