PILNE! Strzelanina w Sheffield - dom radnego Partii Pracy otoczony kordonem policyjnym!

Dom radnego Mohammada Maroofa w Sheffield został odgrodzony policyjnym kordonem po doniesieniach o strzelaninie, która miała miejsce dziś rano.

Jak czytamy na łamach serwisu "The Daily Express" nieruchomość zlokalizowana przy Edgedale Road w Nether Edge znalazła się w samym centrum policyjnej akcji. Jej mieszkańcem jest radny Mohammad Maroof z Partii Pracy. Mundurowi zostali dziś rano zaalarmowani doniesieniami o strzelaninie właśnie w tamtym rejonie. Na miejscu odkryto zniszczenie, których dokonano przy udziale broni palnej i policja z South Yorkshire zdecydowała się na otoczenie tamtego obszaru kordonem bezpieczeństwa.

Wiadomo, że czynności operacyjne nadal trwają. Policja przesłuchuje świadków i bada teren. Nikogo w związku z tą sprawą nie udało się jeszcze aresztować. Według mieszkańców Nether Edge rzeczony incydent miał mieć miejsce około godziny trzeciej nad ranem.

- Około trzeciej nad ranem usłyszałem wybuch, który spowodował włączenie się alarmów samochodowych. Myślałem na początku ktoś został potrącony przez samochód. Nie słyszałem jednak, aby jakikolwiek samochód hamował lub jechał. Jakieś dwadzieścia minut później na miejscu pojawiło się dwóch uzbrojonych policjantów - komentował naoczny świadek dla serwisu "Sheffield Star".

Warto dodać, że Maroof był w grudniu 2018 bohaterem niewielkiej afery. Polityk wysłał zdjęcia nagiej kobiety osobom wspierającym jego kampanię. Władze partii zawiesiły go w związku z tym wybrykiem, a on sam przeprosił za coś, co według niego było zwykłą pomyłką, bo chciał po prostu zamieścić inne zdjęcię. Jego zawieszenie skończyło się w styczniu 2019 roku. W oświadczeniu wydanym w tamtym czasie napisał, że nadal chce pracować dla lokalnej społeczności, którą reprezentuje i po raz kolejny wyraził głębokie ubolewanie za swój błąd.