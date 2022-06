PILNE: Głosowanie nad wotum nieufności dla Borisa Johnsona oficjalnie potwierdzone

Miarka się przebrała - oficjalnie potwierdzono, że dojdzie do głosowania nad wotum nieufności dla premiera Borisa Johnsona. Szefowi brytyjskiego rządu grozi utrata stanowiska lidera Partia Konserwatywnej.

O niezadowoleniu z pracy polityka stojącego na czele rządzącej partii w szeregach torysów mówiło się już od dłuższego czasu. Kolejne afery z udziałem premiera Johnsona osłabiały jego zaufanie do posłów Partii Konserwatywnej. Wielokrotnie spekulowało się o głosowaniu nad wotum nieufności dla przywódcy torysów, ale na spekulacjach się kończyło i sprawa ostatecznie rozchodziła się po kościach. Ostatecznie jednak okazało się, że o dalszym (politycznym) losie Borisa Johnsona zadecydują jego partyjni koledzy. Stojący na czele 1922 Committee Graham Brady w dniu dzisiejszym, 6 czerwca 2022 roku, oficjalnie ogłosił, że otrzymał w sprawie głosowania nad wotum nieufności (co najmniej!) 54 listy od zasiadających w Izbie Gmin torysów. Oznacza to, że liczba posłów wyrażających brak zaufania przekroczyła odsetek 15 proc. klubu parlamentarnego, co w praktyce oznacza uruchomienie procedur związanych z głosowanie nad wotum nieufności.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami głosowanie nad dalszym losem lidera Partii Konserwatywnej odbędzie się w przeciągu najbliższych 24 godzin, a więc jeszcze dziś pomiędzy godziną 18 a 20.

Co dalej z Borisem Johnsonem?

Boris Johnson, aby zachować pozycję lidera partii i stanowiska premiera w ramach tajnego głosowania musi uzyskać poparcie przynajmniej o 1 głos przekraczające 50% od 359 konserwatywnych posłów. W praktyce to 180 głosów. Co więcej, po wygraniu przez najbliższy rok pozostaje nietykalny. Z kolei, jeśli mu się to nie uda, to czeka nas walka od przywództwo w Partii Konserwatywnej - wybrany zostanie nowy lider i nowy premier.

