Klientka Tesco wzywa do zwiększenia liczby kasjerów w sklepach. Utworzyła petycję przeciwko kasom samoobsługowym

Fot. Getty

69-letnia Brytyjka z zachodniego Londynu postanowiła się sprzeciwić zastępowaniu ludzi w Tesco kasami samoobsługowymi. Kobieta utworzyła petycję przeciwko zwiększaniu liczby takich urządzeń w sklepach, które według niej są trudne w obsłudze, powolne i bezosobowe.

Pat McCarthy z Brentford, w zachodnim Londynie, ma problem z korzystaniem w sklepach Tesco z kas samoobsługowych. 69-letnia Brytyjka uważa, że urządzenia te są trudne w obsłudze, powolne i, co najgorsze, bezosobowe. A ponieważ trzy czwarte kas w jej lokalnym sklepie Tesco to kasy samoobsługowe, Brytyjka postanowiła utworzyć petycję na rzecz zmniejszenia liczby tych maszyn i przywrócenia do pracy ludzi. Zwłaszcza, że osoby, które chcą podejść do kasy obsługiwanej przez człowieka, muszą czekać w długich kolejkach, co trwa nawet 30 minut. - Te nowe kasy nie są dostępne dla osób, które nie mają kart kredytowych i mogą używać tylko gotówki lub dla tych, którzy nie są pewni, jak korzystać z tych kas samoobsługowych, w których można płacić tylko kartą – w tym dla mnie. Osoby, takie jak opiekunowie, osoby starsze, osoby niepełnosprawne, mające problemy z poruszaniem się lub z podnoszeniem się, muszą stać w kolejce dłużej niż 30 minut – skarży się w mediach Brytyjka.

Wielu ludzi nie lubi korzystać z kas samoobsługowych

Co ciekawe, petycja starszej Brytyjki została bardzo ciepło przyjęta przez internautów i w ciągu zaledwie dwóch tygodni zyskała ponad 100 000 podpisów. „Przyjazna twarz w kasie znacznie poprawia doświadczenia klientów. Sprawia, że zakupy są łatwiejsze, bardziej przyjazne, a nasze problemy rozwiązane. Maszyny zrażają klientów i są złe zarówno dla firmy, jak i dla biednego klienta!” - napisał autor książek dla dzieci C.C. Hogan. A jedna z kobiet, które podpisały petycję, dodała: „Myślę, że przy kasach w Tesco powinno być więcej kasjerów, ponieważ są one bardzo pomocne dla osób starszych, takich jak ja, które mylą się w kasach samoobsługowych, ponieważ one są tak szybkie. Proszę zachować kasjerów”.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!