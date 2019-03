PILNE: Alarm bombowy w Brukseli! W pobliżu ewakuowanej strefy znajduje się siedziba przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude'a Junckera

Fot. Twitter

Niepokojące informacje dotarły do nas z Brukseli, gdzie ogłoszono alarm bombowy. Policja ewakuowała budynek, w którym rzekomo miała zostać umieszczona bomba i który znajduje się niedaleko siedziby przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude'a Junckera.

Informację o podłożonej bombie otrzymali pracownicy firmy zlokalizowanej w budynku przy Breydel Street. Przybyłe na miejsce policja i straż pożarna natychmiast ewakuowały cały budynek i odgrodziły przyległy teren. - Służby otrzymały informację, że dojdzie do wybuchu bomby. Na miejsce wezwała nas policja, aby być przygotowanym na każdą ewentualność – poinformował rzecznik straży pożarnej w Brukseli. - Na miejscu są już psy tropiące. Niedługo pojawi się też policja federalna – powiedziała z kolei rzeczniczka stołecznej policji.

Bomb threat near Juncker’s EU HQ as dozens are evacuated from Brussels buildings after phone call threatening explosion https://t.co/lcNUVvqaiOpic.twitter.com/IXz0Hq2jFF