PILNE: 4 X NIE! Parlamentarzyści ponownie odrzucili wszystkie alternatywne scenariusze ws. Brexitu

Fot. YouTube

Parlamentarzyści ponownie odrzucili wszystkie alternatywne scenariusze dotyczące wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Deputowani powiedzieli NIE dla unii celnej, NIE dla wspólnego rynku 2.0, NIE dla referendum ratyfikacyjnego i NIE dla przejęcia kontroli nad Brexitem przez parlament, w tym dla odstąpienia od art. 50.

Parlament brytyjski po raz kolejny pokazał, że nie jest w stanie przedstawić żadnego alternatywnego pomysłu dla umowy wyjścia z Unii Europejskiej, którą pod koniec 2018 r. Theresa May wynegocjowała z Unią Europejską i która została już trzykrotnie odrzucona przez deputowanych. Dziś wieczorem posłowie ponownie opowiedzieli się przeciwko pozostaniu Wielkiej Brytanii w unii celnej po Brexicie (273 za vs 276 przeciw), przeciwko pozostaniu UK w jednolitym rynku i unii celnej w ramach wspólnego rynku 2.0 (261 za vs 282 przeciw), przeciwko rozpisaniu referendum ratyfikacyjnego (280 za vs 292 przeciw) i przeciwko przejęciu kontroli przez parlament – scenariuszowi, który dopuszczał również odstąpienie od Brexitu (191 za vs 292 przeciw).

Po długiej i burzliwej debacie deputowani do parlamentu zagłosowali nad czterema wnioskami wybranymi przez spikera Johna Bercowa spośród ośmiu przedstawionych. Wnioski te dotyczyły pozostania Wielkiej Brytanii w unii celnej UE (wniosek C), członkostwa UK we wspólnym rynku 2.0, czyli stworzenia formuły "Norwegia plus" (wniosek D), przeprowadzenia referendum ratyfikacyjnego dla ostatecznej decyzji ws. Brexitu podjętej przez parlament (wniosek E) oraz przejęcia kontroli przez parlament w razie, gdyby dalsze wydłużenie Brexitu okazało się niemożliwe (wniosek G).



John Bercow wybrał cztery spośród ośmiu alternatywnych scenariuszy dotyczących opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Oto wszystkie wnioski zaproponowane przez deputowanych:



Wniosek A: Jednostronnego prawa do wycofania się z backstopu;

Wniosek B: Twardego Brexitu - w przypadku dalszego braku poparcia dla umowy;

Wniosek C: Ustanowienia unii celnej;

Wniosek D: Ustanowienia tzw. wspólnego rynku 2.0;

Wniosek E: Przeprowadzenia referendum ratyfikacyjnego dla ostatecznej decyzji w sprawie Brexitu;

Wniosek F: Przeprowadzenia referendum w celu wykluczenia opcji 'no deal';

Wniosek G: Przejęcia kontroli przez parlament, obejmującej również przeprowadzenie głosowania ws. odstąpienia od Brexitu;

Wniosek H: Efta i EEA.

