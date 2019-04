Petycja nawołująca do odwołania Brexitu pobiła nowy rekord - zdobyła już 6 milionów podpisów

Po opublikowanych wczoraj przez Office for National Statistics danych na temat liczby opuszczających Wielką Brytanię imigrantów z UE możemy mówić o prawdziwym „Brexodusie”. Aż 122 tys. Europejczyków opuściło...

Rzecznik premier Theresy May powiedziała, że jest ona „zawiedziona” wyrokiem Wysokiego Trybunału.

Coraz większa liczba torysów sygnalizuje, że Theresa May powinna zrezygnować z funkcji premiera Wielkiej Brytanii. Wielu konserwatystów sugeruje, że zmiana lidera może być jedynym sposobem zdobycia ich...

Chwilę po godz. 18 brytyjscy parlamentarzyści odrzucili przytłaczającą większością głosów poprawkę wzywającą do ponownego poddania sprawy Brexitu pod głosowanie powszechne. Za przeprowadzeniem drugiego...

Downing Street opublikowało zdjęcie Theresy May, która podpisuje list uruchamiający art. 50 Traktatu Lizbońskiego i tym samym rozpoczynający procedurę wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Brexit...

Zobacz, co dokładnie Theresa May wynegocjowała wczoraj w Strasburgu

W poniedziałek wieczorem Theresa May udała się z nagłą wizytą do Strasburga, w celu prawnego zabezpieczenia zmian do swojej umowy brexitowej - walczyła przede wszystkim o prawne zabezpieczenie tymczasowości...