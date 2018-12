Philip Hammond odblokuje setki milionów funtów na przygotowania do no-deal Brexit, jeśli UE nie zgodzi się na wniesienie poprawek do umowy wyjścia

Fot. Getty

Kanclerz Skarbu Philip Hammond przygotowuje się do odblokowania milionów funtów w celu przygotowania Wielkiej Brytanii na wyjście z Unii Europejskiej bez umowy. Awaryjne środki zostaną uruchomione, jeśli Bruksela podtrzyma swoją niezgodę na renegocjację umowy wyjścia.

W zeszłym roku Philip Hammond przeznaczył aż £3 mld na przygotowania do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy. Dotychczas jednak tylko niewielka część tych środków została wydana, ponieważ Kanclerz Skarbu do końca wierzył w powodzenie negocjacji pomiędzy Londynem i Brukselą odnoście warunków opuszczenia Wspólnoty przez UK. Teraz jednak, gdy umowa wyjścia wisi na włosku, Philip Hammond przygotowuje się do odblokowania naraz nawet kilkuset milionów funtów. Jeśli środki te zostaną uruchomione, to trafią one do ministerstw najbardziej zagrożonych wystąpieniem scenariusza no-deal.

- Kanclerz wie, co musi zostać zrobione, a jeśli trzeba będzie działać, to szybko poznacie stosowne decyzje – powiedział na łamach dziennika „London Evening Standard” anonimowy informator z kręgów rządowych.

W przygotowaniach do odblokowania środków pieniężnych przez Philipa Hammonda nic na razie nie zmienia wygrana Theresy May we wczorajszym głosowaniu nad wotum nieufności. Jeśli premier, która ledwo utrzymała się na fotelu premiera i tym samym lidera Partii Konserwatywnej, nie osiągnie żadnych ustępstw względem umowy wyjścia na szczycie w Brukseli, to będzie miała marne szanse na jej przepchnięcie w styczniowym głosowaniu w parlamencie. A wtedy do wystąpienia scenariusza no deal pozostanie naprawdę niewiele.

