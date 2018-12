Petycja w związku z Boxing Day! Pracownicy sklepów chcą spędzać więcej czasu z rodziną

Każdego roku 26 grudnia wiele rodzin na Wyspach nie spędza świąt w komplecie. Ten niepełny skład związany jest bardzo często z koniecznością pracy innych członków rodziny przy wyprzedażach w Boxing Day. To z myślą o nich powstała właśnie petycja.

Święta Bożego Narodzenia powinny być czasem rodzinnym i przede wszystkim wolnym od pracy. Niestety niewiele osób świętując lub udając się na świąteczne wyprzedaże w związku z Boxing Day zdaje sobie sprawę z tego, że obsługują ich sprzedawcy, którzy chcieliby być w tym czasie ze swoją rodziną.

Aby każdy mógł się cieszyć czasem świątecznym postanowiono zorganizować petycję, która nawołuje do zamknięcia sklepów w Boxing Day. Jeśli podpisze ją wystarczająca liczba osób, brytyjski rząd będzie musiał rozważyć, czy pracownikom sklepowym i ich rodzinom nie należy się więcej wspólnego czasu w Święta Bożego Narodzenia.

Parlamentarzystka z ramienia Partii Pracy, Helen Jones powiedziała:

- Nie ma takiej potrzeby, aby duże sklepy były otwarte w Boxing Day. Pracownicy sklepowi potrzebują przerwy świątecznej, jak wszyscy, a nikt nie ucierpi na tym, jeśli poczekamy z zakupami do następnego dnia.

Jones zwróciła także uwagę na to, że podczas świątecznych wyprzedaży wielu pracowników sklepowych pracuje do późna i nie spędza przez to tych dni z rodziną.

