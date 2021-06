Paul Givan zastąpi Arlene Foster na stanowisku Pierwszego Ministra Irlandii Północnej

Paul Givan zostanie nowym szefem rządu Irlandii Północnej, zastępując Arlene Foster, dotychczasową liderkę rządzącej w Ulsterze Demokratycznej Partii Unionistycznej (DUP). Oficjalne "przejęcie" władzy będzie miało miejsce w piątek, w trakcie posiedzenia Rady Brytyjsko-Irlandzkiej w hrabstwie Fermanagh.

Arlene Foster była pierwszą kobietą, która kierowała nie tylko DUP, ale również pełniła obowiązki Pierwszej Minister Irlandii Północnej. Pełniła tę funkcje w dwóch okresach - od 2016 do 2017 oraz od stycznia 2020 do czerwca 2021. Polityczka uchodziła za reprezentantkę umiarkowanego skrzydła partii. 29 kwietnia 2021 roku ponad 20 posłów DUP w MLA i czterech posłów DUP podpisało się pod votum nieufności dla swojej przywódczyni.

Powodem takiego ruchu było zbyt pasywne i ugodowe stanowisko Foster w sprawie protokołu północnoirlandzkiego, będącego częścią umowy brexitowej. W wyniku wyjścia UK z UE utworzona została faktyczna granica celno-regulacyjną między Irlandią Północną a pozostałą częścią Wielkiej Brytanii, co uderza w jedność Zjednoczonego Królestwa, za którym optuje DUP.

Irlandia Północna będzie miała nowego Pierwszego Ministra

Foster ogłosiła, że ​​zrezygnuje z funkcji lidera partii w dniu 28 maja 2021 roku oraz z funkcji Pierwszego Ministra pod koniec czerwca 2021. W wyniku ostatnich wyborów w kierowniczej roli w DUP zastąpił ją Edwin Poots, który podjął decyzję, że obie te funkcje - szefa rządu prowincji oraz lidera partii - należy rozdzielić. Sam objął tę drugą funkcję, a Pierwszym Ministrem Irlandii Północnej zostanie Paul Givan. Sprawowanie urzędu rozpocznie się od 14 czerwca 2021.

Givan od samego początku był typowany na następcę Foster. Wraz z Pootsem reprezentuje bardziej konserwatywne skrzydło DUP. Od 2010 roku pozostaje deputowanym w MLA (Member of the Legislative Assembly) reprezentując okrąg Lagan Valley. W młodości, gdy miał 18 lat, pracował na pół etatu, jako asystent Pootsa, a później pełnił funkcję jego specjalnego doradcy w czasie kadencji w północnoirlandzkim ministerstwie kultury. W roli Minister for Communities był częścią Northern Ireland Executive kierowanej w latach 2016-2017 przez Foster.

Kim jest Paul Givan?

Givan jest kreacjonistą i był odpowiedzialny za wniosek wzywający szkoły w Lisburn do nauczania kreacjonizmu, jako alternatywy dla teorii ewolucji. Wniosek został przyjęty przez Radę Miasta Lisburn w 2007.