Paszporty covidowe będą wymagane w sklepach odzieżowych? Downing Street nie wyklucza takiego rozwiązania

Fot. Getty

W UK ważą się losy tzw. paszportów covidowych, które miałyby ułatwić osobom zaszczepionym, osobom z nabytą odpornością po przechorowaniu COVID-19 lub osobom świeżo przetestowanym na obecność koronawirusa nieskrępowany dostęp do różnych usług. Downing Street nie wyklucza, że specjalne dokumenty mogą być potrzebne nawet w celu zrobienia zakupów w sklepie odzieżowym.

Choć wydaje się to wręcz nieprawdopodobne, to rząd brytyjski nie wyklucza wprowadzenia paszportów covidowych do codziennego obiegu oraz ustanowienia wymogu okazywania ich także podczas wykonywania zwykłych czynności. I choć bardzo prawdopodobne jest, że jakieś certyfikaty potwierdzające poddanie się szczepieniu, nabycie odporności na skutek przechorowania COVID-19 lub wykonanie testu na obecność koronawirusa zostaną wprowadzone w pubach, restauracjach, kinach czy teatrach, to na razie trudno jest sobie wyobrazić, żeby podobne dokumenty były wymagane od mieszkańców Wysp w celu wejścia do sklepu typu non-essential. A jednak... rzecznik Downing Street nie wykluczył, że takie rozwiązanie może także zostać zainicjowane.

Rząd rozważa wprowadzenie „Covid-status certification”

Rząd Borisa Johnsona cały czas rozważa wprowadzenie „Covid-status certification”, czyli jakiejś formy dokumentu (raczej w formie cyfrowej), który pozwoliłby na poluzowanie reguł dystansu społecznego w miejscach, w których gromadzi się więcej ludzi. I choć nie są jeszcze znane żadne projekty dotyczące takiego dokumentu, to wiadomo, że pracuje nad nim zespół pod nadzorem Michaela Gove'a. Dodatkowo pewne jest, że żaden paszport covidowy nie zostanie wprowadzony przed 21 czerwca, czyli przed całkowitym poluzowaniem lockdownu. - Mówiliśmy wyraźnie, że nie będziemy wymagać certyfikatów w trakcie otwierania się biznesów na etapach drugim i trzecim mapy drogowej. W dłuższej perspektywie, jak stwierdził premier, certyfikaty nie będą potrzebne także w przypadku podstawowych usług, w niezbędnym handlu detalicznym i transporcie publicznym – zaznaczył rzecznik Downing Street. Jednocześnie jednak rzecznik nie wykluczył, odpowiadając na pytanie dziennikarzy na konferencji prasowej, że paszporty szczepionkowe będą potrzebne w celu zrobienia zakupów w takich sklepach odzieżowych jak Next czy H&M.