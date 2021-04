30 tys. zł kwoty wolnej od podatku w Polsce? To jedna z opcji rozważanych przez rząd

Fot. Getty

Wysokość kwoty wolnej od podatku od lat budzi w Polsce ogromne emocje ze względu na.... swoją niską wartość. Jednak rząd Zjednoczonej Prawicy przymierza się właśnie do jej podniesienia, a minister finansów Tadeusz Kościński zdradził, że na biurku premiera znajduje się nawet propozycja dotycząca podniesienia kwoty wolnej do... 30 tys. zł.

W Polsce kwota wolna od podatku wynosi obecnie 8000 zł rocznie (13 proc. średniej pensji) i jest ona jedną z najniższych w Europie. Dla przykładu w Niemczech kwota wolna wynosi 8 130 euro (20 proc. średniej pensji), we Francji - 5963 euro (18 proc.), w Austrii – 11 000 euro (32 proc.), w Grecji - 5000 euro (46 proc.), w Finlandii – 16 100 euro (40 proc.), na Cyprze – 19 500 euro (71 proc.), a w Belgii - 8680 euro (23 proc.). O wiele wyższa kwota wolna od podatku obowiązuje też rzecz jasna w Wielkiej Brytanii – w nowym roku podatkowym została ona podniesiona do £12 570 (ok. 67 500 zł). Natomiast w krajach takich jak Bułgarii i Węgry kwota wolna od podatku nie występuje.

Będzie rewolucja w podatkach w Polsce?

Rząd Zjednoczonej Prawicy przymierza się do podniesienia kwoty wolnej od podatku, która jest nie tylko jedną z najniższych w Europie, ale która jest też degresywna, co oznacza, że wraz ze wzrostem dochodów kwota ta zmniejsza się. I tak dla dochodów w przedziale 8000 - 13000 zł kwota wolna wynosi od 8000 zł do 3091 zł, dla dochodów w przedziale 13 000 – 85 528 zł rocznie - 3091 zł, dla dochodów w przedziale 85 528 – 127 000 zł – od 3091 zł do 0 zł, a dla dochodów powyżej 127 000 kwota wolna nie występuje.

Rząd polski rozważa obecnie kilka wariantów w zakresie podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Jak jednak przyznał niedawno minister finansów Tadeusz Kościński, jedną z opcji jest podniesienie kwoty wolnej nawet do... 30 tys. zł. - Jeśli chodzi o 30 tys. zł wolnej kwoty od podatku, to musimy na decyzję poczekać około miesiąca. To jedna z propozycji złożonej premierowi, czekamy na decyzję – zaznaczył minister w rozmowie z Polsat News. - Chcemy sprawiedliwych podatków, by ci mniej zarabiający płacili nie więcej od tych, którzy zarabiają więcej. Obecnie sytuacja jest odwrócona. Im więcej się zarabia, tym mniej się płaci. Chcemy to zresetować – dodał minister, przypominając, że podniesienie kwoty wolnej ma stanowić element „Nowego Polskiego Ładu”, który rząd ma ogłosić już w niedalekiej przyszłości.