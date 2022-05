Pasażer bez doświadczenia w pilotowaniu samolotu bezpiecznie sprowadził maszynę na ziemię. Pilot wcześniej stracił przytomność

Fot. Twitter

Pasażer niewielkiego samolotu, który nie miał wcześniej żadnego doświadczenia w pilotowaniu samolotu, bezpiecznie sprowadził maszynę na ziemię po zasłabnięciu pilota. Nieocenioną rolę odegrał tu kontroler lotów z Palm Beach International Airport na Florydzie.

Do incydentu doszło we wtorek, 10 maja, w trakcie lotu z Leonard M. Thompson International Airport w Marsh Harbor na Bahamach w kierunku Florydy. Na pokładzie małego samolotu Cessna 208 Caravan zasłabł pilot, a ponieważ w kokpicie nie było drugiego pilota, to pasażer musiał „przejąć stery”. Darren Harrison, bo o nim właśnie mowa, zachował jednak nadzwyczajny spokój i po zgłoszeniu incydentu na pokładzie został objęty opieką doświadczonego kontrolera lotów Robert Morgana, pracującego na lotnisku Palm Beach International Airport. Na nagraniu, które jako pierwsze uzyskała stacja ABC News, słyszymy, jak kontroler ruchu lotniczego pomaga sprowadzić Amerykanina na ziemię. - Utrzymuj skrzydła poziomo i po prostu staraj się podążać wzdłuż wybrzeża, na północ lub na południe. Próbujemy cię zlokalizować – mówi na samym początku Morgan.

"I've got a serious situation here," the passenger said from the cockpit. "My pilot's gone incoherent. I have no idea how to fly the airplane..." Watch the landing at PBIA after the traffic controller then guided the passenger to a safety. https://t.co/gLxS88axixpic.twitter.com/Y2UA6QQC4e