UE zniesie obowiązek zakładania masek ochronnych na lotniskach i podczas lotów w Europie. To dobry pomysł?

Fot. Getty

Od przyszłego tygodnia Unia Europejska zrezygnuje z obowiązku zakładania maseczek ochronnych na lotniskach i podczas lotów odbywających się na terenie Europy. Ruch ten ma pomóc w odbudowaniu się branży turystycznej i zintensyfikowaniu ruchu pasażerskiego.

Od poniedziałku 16 maja na terenie unijnych lotnisk oraz w samolotach obsługujących połączenia w obrębie Unii Europejskiej nie będzie już obowiązywał nakaz zakrywania ust i nosa maseczką. We wspólnym oświadczeniu Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) i Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) stwierdziły, że ruch ten pomoże zmniejszyć obciążenie branży turystycznej i przywrócić płynność w ruchu pasażerskim. - Od przyszłego tygodnia maski na twarzy nie będą już obowiązkowe w podróży samolotem we wszystkich przypadkach, co w dużej mierze będzie dostosowaniem się do zmieniających się wymagań organów krajowych w całej Europie w zakresie transportu publicznego – zaznaczył dyrektor wykonawczy EASA Patrick Ky. I dodał: - Dla pasażerów i załóg lotniczych to duży krok naprzód w normalizacji podróży lotniczych. Pasażerowie powinni jednak zachowywać się odpowiedzialnie i szanować wybory innych ludzi w ich sąsiedztwie.

Podróżowanie będzie teraz łatwiejsze?

Nie da się ukryć, że zniesienie obowiązku maseczkowego to znaczne ułatwienie dla podróżnych. Według nowych wytycznych operatorzy portów lotniczych powinni także po 16 maja unikać nakładania wymogów dotyczących utrzymywania dystansu fizycznego pomiędzy pasażerami, ponieważ dystans taki może „z dużym prawdopodobieństwem doprowadzić do powstania zatorów”.

Należy jednak pamiętać, że zmienione przez Unię Europejską zasady dotyczące ochrony przed Covid-19 nie będą miały pierwszeństwa w stosunku do regulacji krajowych. Jeśli krajowe reguły dotyczące noszenia maseczek na twarzy w transporcie publicznym zostaną utrzymane, to będą one mogły być nadal wymagane na pokładach niektórych samolotów, także i po 16 maja. - Chociaż powszechne, obowiązkowe noszenie maseczek nie jest już zalecane, to należy pamiętać, że obok dystansu fizycznego i odpowiedniej higieny rąk jest to jedna z najlepszych metod ograniczania transmisji wirusa. Zasady i wymagania państw wylotu i przeznaczenia powinny być przestrzegane i konsekwentnie stosowane, a operatorzy turystyczni powinni zadbać o to, aby w odpowiednim czasie poinformować pasażerów o wszelkich wymaganych środkach ochronnych – zaznaczyła Andrea Ammon, dyrektorka ECDC.