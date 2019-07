Partia Brexit dała popis w Parlamencie Europejskim. Zobacz, co zrobili jej członkowie na ceremonii otwarcia [wideo]

Główną dewizą Partii Brexit jest niewątpliwie zwracanie na siebie uwagi. Tak też było na ceremonii otwarcia w Parlamencie Europejskim, kiedy to członkowie partii Nigela Farage’a ostentacyjnie odwrócili się tyłem do innych w czasie hymnu UE.

Partia Brexit „zabłysła” w Parlamencie Europejskim podczas ceremonii otwarcia, w czasie której wszyscy wstali, aby przyjąć godną postawę podczas hymnu UE. Jedynie członkowie ugrupowania Nigela Farage’a postanowili ostentacyjnie pokazać swoją niezgodę i brak aprobaty wobec wszystkiego, co wiąże się z Unią Europejską (oprócz wynagrodzenia, jakie pobierają zasiadając w PE) i odwrócili się tyłem do pozostałych, gdy zabrzmiała „Oda do radości”.

Przeczytaj koniecznie: Brexit: „UE boi się Farage’a” - Boris Johnson twierdzi, że może zmusić Unię Europejską do podpisania nowej umowy brexitowej

Wydarzenie miało miejsce we wtorek rano podczas rozpoczęcia sesji Parlamentu Europejskiego. Wielką Brytanię reprezentowała – oprócz brexitowców – także nowa grupa Liberalnych Demokratów, którzy założyli żółte koszulki z napisem „Bollocks to Brexit” (Brexit to bzdura).

Richard Corbett z Partii Pracy, który od wielu lat zasiada w Parlamencie Europejskim, powiedział, że brexitowcom „wydaje się, że byli sprytni stojąc tyłem do pozostałych na ceremonii otwarcia”, ale tak naprawdę „wyglądali żałośnie i na nikim nie zrobili wrażenia”.

W wypowiedzi dla dziennikarzy przed Parlamentem Europejskim Nigel Farage ostrzegł Borisa Johnsona i Jeremy’ego Hunta:

- Nie wierzę w ani jedno ich słowo, jednak dam im ostrzeżenie – jeśli nie dojdzie do Brexitu [31 października], będzie po nich, a nasze ugrupowanie przejmie kontrolę.

Na wideo z wtorkowego incydentu możemy zobaczyć, jak posłowie z Brexit Party stoją odwróceni tyłem do pozostałych w czasie hymnu Unii Europejskiej, a jedną z osób, która nagrywa całe zdarzenie jest polski europoseł Jacek Saryusz-Wolski z PiS.

Polecane: Brexit Party przegrała z laburzystami w wyborach uzupełniających! Czy to początek końca nowej partii Farage'a?

Przypomnijmy, że partia Nigela Farage’a uzyskała 29 mandatów (31,6 proc. głosów w skali kraju) w wyborach do Parlamentu Europejskiego i wysłała największą grupę reprezentantów do Brukseli.