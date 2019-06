Brexit: „UE boi się Farage’a” - Boris Johnson twierdzi, że może zmusić Unię Europejską do podpisania nowej umowy brexitowej

Johnson chce, by wycofano porozumienie backstop ws. irlandzkiej granicy.

Fot. Getty, Facebook

Boris Johnson, główny kandydat na nowego premiera Wielkiej Brytanii, powiedział w BBC, że może zmusić Unię Europejską no renegocjacji umowy ws. Brexitu, ponieważ UE boi się Nigela Farage’a i postrzega Brexit Party jako zagrożenie dla swojego istnienia.

Boris Johnson stwierdził, że może zmusić UE do zawarcia nowej umowy brexitowej, ponieważ UE jest przerażona „egzystencjalnym zagrożeniem” jakie rzekomo stanowi dla mniej Nigel Farage i jego partia. Główny faworyt na nowego premiera UK powiedział, że rozwiązanie problemu umowy jest „oczywiste” i polega na pozbyciu się backstopu.

Johnson zapowiedział, że we wtorek weźmie udział w debacie BBC, w której mają uczestniczyć wszyscy kandydaci, którzy pozostaną w grze po kolejnych głosowaniach, które odbędą się zaraz po weekendzie.

Podtrzymując swoje stanowisko, że w razie potrzeby wyprowadzi UK z UE za wszelką cenę pod koniec października, Johnson powiedział: - „Nie sądzę, by przepowiednie o katastrofie były prawdziwe”. Stwierdził, że UE przesunęłaby się w nowych negocjacjach ws. umowy brexitowej na pozycję obronną – z powodu strachu przed rosnącą w siłę Brexit Party, która jest głęboko antyunijna, a mimo to zasiądzie w Parlamencie Europejskim i to w znacznej liczbie. Dalsze przedłużenie Brexitu oznaczałoby dla UE dalszą obecność partii Farage'a w Europarlamencie.

- „Myślę, że zobaczą, że polityka w Wielkiej Brytanii i w UE się zmieniła - mają teraz 29 posłów Brexit Party w Strasburgu” - czołowy kandydat na nowego premiera UK powiedział BBC.

W rozmowie z BBC, polityk zaprzeczył także, że zażywał kokainę - przyznał jednak, że spróbował tego narkotyku będąc nastolatkiem.