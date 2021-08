Para położyła dziecko na ziemi w centrum handlowym! Wideo wzbudziło ogromne emocje w sieci

Fot. YouTube

Czy jest to rozsądne, żeby położyć niemowlę na zimnej, brudnej ziemi w centrum handlowym? Tak zrobiła pewna para, czym naraziła się na ogromną falę krytyki w internecie.

Nagranie pokazujące niemowlę, które porusza się bezradnie na zimnych kafelkach w centrum handlowym obok spokojnie siedzących na krzesłach rodziców, wywołało w sieci lawinę komentarzy. Bo choć można zaakceptować, że wielu opiekunów nieco luźniej podchodzi do wychowania swoich pociech, to trochę trudno zrozumieć aż taką beztroskę. Na wideo widać, że rodzice, jak gdyby nigdy nic, spożywają coś przy stoliku w pasażu restauracyjnym, podczas gdy dziecko wije się na ziemi i wyciera ubraniem i twarzą brudną podłogę.

Wychowanie dziecka

Internauci długo nie czekali, żeby skomentować, co myślą o całej sytuacji. „Ktoś musiałby im potrzeć twarze o tę paskudną podłogę, żeby to zrozumieli” - zaznaczył jeden z internautów. A inny dodał: „Dziecko nie jest psem!”. Internauci zauważyli także, że nikt w centrum handlowym nie zwrócił parze uwagi, że dziecko nie powinno leżeć na zimnej i brudnej podłodze, w tak stresującym dla niego środowisku. „Nie mogę uwierzyć, że nikt nic nie powiedział. Podszedłbym prosto do nich i powiedział im, że to nie do przyjęcia!” - gniewa się inny internauta.