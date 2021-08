Raport ws. Brexitu: Tysiące pracowników z UE odeszło w zeszłym roku z pracy w branży hospitality!

Fot. Getty

Exodus pracowników UE z Wielkiej Brytanii jest faktem. Pracodawcy narzekają na trudności ze znalezieniem pracowników i przyznają, że nigdy dotąd nie otrzymywali tylu aplikacji od obywateli brytyjskich.

Z najnowszego raportu zleconego przez Caterer.com wynika, że w ostatnim roku branżę hospitality opuściło ponad 90 000 pracowników. Część osób zrezygnowała z pracy z uwagi na szalejącą pandemię koronawirusa oraz zamknięte hotele, kluby, restauracje i puby, natomiast część pracowników pochodzących z krajów Unii Europejskiej zdecydowała się zwyczajnie powrócić do kraju. Raport ws. zatrudnienia w branży hospitality wykazał, że od momentu poluzowania covidowych restrykcji, w maju, liczba wakatów w branży hospitality w UK wzrosła o 342 proc.! Na chętnych do pracy w hotelach czy lokalach gastronomicznych czekają dziesiątki tysięcy miejsc pracy, ale pracodawcom bardzo trudno jest znaleźć pracowników.

Pracownicy z UE są potrzebni od zaraz

Jednym z miast, które najbardziej ucierpiało na exodusie pracowników z UE, jest Londyn. Przed pandemią obywatele Wspólnoty stanowili 75 proc. całej siły roboczej zatrudnionej w stolicy UK w sektorze hospitality. I choć, jak przyznaje Kathy Dyball - kierownik ds. marketingu w Caterer.com, większe zainteresowanie pracą w branży hospitality wśród Brytyjczyków napawa optymizmem, to jednak odpływ pracowników z UE jest bardziej niż niepokojący. - To zachęcające, gdy widzimy więcej brytyjskich pracowników zatrudniających się w branży hospitality, ponieważ ludzie widzą cenne, długoterminowe możliwości zatrudnienia, jakie może ona zaoferować. Jednak utalentowani pracownicy z UE pozostają istotną częścią sukcesu tego sektora i my wspieramy branżę, wzywając rząd do pilnego ułatwienia powrotu talentów do Wielkiej Brytanii – zaznacza Dyball.