Pamiętnik Davida Camerona ukaże się tuż PRZED Brexitem - wbrew wcześniejszym sugestiom byłego premiera

Wydawca wspomnień Davida Camerona poinformował, że autobiografia byłego premiera zostanie opublikowana "zgodnie z planem", czyli jesienią tego roku przed końcem października. Miała to być odpowiedź na doniesienia prasowe, według których autobiografia Camerona miała zostać wydana z opóźnieniem z powodu zmiany terminu Brexitu.

W 2016 roku David Cameron sprzedał prawo do publikacji swoich wspomnień za 800 000 funtów wydawcy Williamowi Collinsowi. Były premier obiecał wtedy, że "szczerze opowie o tym, co zadziałało, a co poszło nie tak". Umowę z wydawcą podpisał wkrótce po tym, jak ustąpił ze stanowiska.

W brytyjskich mediach gruchnęła wiadomość o tym, że David Cameron chce wrócić do polityki

W 2017 roku w mediach znów zrobiło się głośno o pamiętniku byłego premiera, z powodu zakupionego przez niego luksusowego domu o wartości 25 000 funtów, w którym miał on ukończyć pisanie swoich wspomnień. Jak podaje "The Guardian", do stycznia tego roku objętość autobiografii przekroczyła już 400 000 słów, jednak wydawca William Collins poprosił Camerona o skrócenie książki o 100 000 słów.

Początkowo publikację pamiętnika zaplanowano na rok 2018, ale została ona opóźniona do jesieni 2019 roku, ponieważ wtedy miało być już dawno po Brexicie, a to pozwoliłoby uniknął podejrzeń, iż Cameron jest szarą eminencją kierującą Brexitem z ukrycia. W związku z takim motywem wydawało się zatem, że publikacja wspomnień zostanie znów przesunięta - tak jak przesunięty został Brexit.

Brexit: Dziś wznowienie rozmów międzypartyjnych po wielkanocnej przerwie

"Daily Mail" doniosło jednak, że były premier powiedział niedawno: - "Szczerze nie wiem, kiedy to się ukaże". Według "Daily Mail" wcześniej David Cameron dał Theresie May do zrozumienia, że jego wspomnienia nie zostaną opublikowane, dopóki Wielka Brytania nie opuści UE, by niepotrzebnie "nie kołysać łodzią". W związku z tym, po ostatnim przedłużeniu Brexitu do 31 października, "Daily Mail" podało, że publikacja została "zawieszona".

Wydawca pamiętnika, William Collins, zaprzeczył jednak tym doniesieniom mówiąc, że publikacja wspomnień wcale nie została zawieszona. "Publikujemy [wspomnienia] jesienią tego roku zgodnie z planem" - powiedział rzecznik prasowy wydawcy.

Jak informuje "The Guardian", jeden z najbardziej wyczekiwanych elementów autobiografii Davida Camerona, czyli jej tytuł, nie został jeszcze ostatecznie ustalony.