Pakiety testów dla podróżnych za 20 funtów! TUI próbuje zachęcić turystów do wakacyjnych wyjazdów

Fot. Getty

TUI chce zachęcić potencjalnych klientów z UK do wakacyjnych wyjazdów zagranicznych. Firma ogłosiła, że podróżni będą mogli zakupić pakiet dwóch testów na koronawirusa w cenie 20 funtów, a pakiet trzech testów w cenie 50 funtów. Do kogo skierowana jest oferta?

TUI ogłosiło swoją ofertę tanich zestawów testów, ponieważ już za 10 dni, 17 maja, Wielka Brytania powinna znieść zakaz niekoniecznych podróży zagranicznych. Oznacza to, że za niecałe dwa tygodnie brytyjscy turyści będą mogli powrócić na swoje ulubione szlaki międzynarodowe. Problem jednak w tym, że według nowego systemu „sygnalizacji świetlnej”, który ma zacząć obowiązywać w UK po wznowieniu niekoniecznych podróży, WSZYSCY podróżni wciąż będą musieli wykonywać co najmniej dwa płatne testy wracając do UK zza granicy.

Jakie testy dla podróżujących do UK od 17 maja

Obowiązek wykonania testów przy powrocie do UK będzie dotyczył zarówno osób, które wyjadą do krajów z GREEN LIST, jak i tych, które zdecydują się na podróż do państw z list AMBER lub RED. Różnica dotycząca obowiązkowych testów przy powrocie do UK ma być taka, że osoby podróżujące z krajów „zielonych” będą musiały wykonać dwa testy (jeden przed przekroczeniem granicy UK, a drugi po), a osoby podróżujące z krajów „bursztynowych” i „czerwonych” będą musiały wykonać trzy testy (jeden przed przekroczeniem granicy UK, a dwa już na Wyspach). Przy czym należy pamiętać, że w każdym przypadku testy „po” przekroczeniu granicy UK muszą być testami typu PCR.

W przypadku podróżnych z GREEN LIST test „przed” będzie mógł być testem antygenowym (tańszym), ale test „po” przekroczeniu brytyjskiej granicy będzie musiał być testem PCR (czyli obecnie najdroższym, ale i bardziej dokładnym). W przypadku podróży z AMBER i RED list, test „przed” będzie mógł być testem antygenowym, ale oba testy „po” będą musiały być typu PCR.

TUI oferuje pakiety testów dla podróżnych za 20 i 50 funtów

Tanie pakiety testów TUI - dla podróżnych z list GREEN i AMBER - będą dostosowane do potrzeb podyktowanych przez nowy brytyjski system „sygnalizacji świetlnej”:

oferta dla podróżnych z GREEN LIST : pakiet za 20 funtów (dwa testy: jeden antygenowy i jeden PCR)

oferta dla podróżnych z AMBER LIST: pakiet za 50 funtów (trzy testy: jeden antygenowy i dwa PCR).

Kiedy rząd UK ogłosi oficjalne listy GREEN, AMBER i RED?

Aktualnie wciąż nie opublikowano oficjalnych list GREEN, AMBER i RED. Władze Anglii nadal są na etapie opracowywania szczegółów nowego systemu „sygnalizacji świetlnej”, który ma zacząć obowiązywać, gdy zakaz niekoniecznych podróży zagranicznych zostanie zniesiony, czyli najprawdopodobniej od 17 maja. Ostateczne decyzje i listy GREEN, AMBER i RED mają zostać opublikowane pod koniec tygodnia, najprawdopodobniej w piątek 7 maja.

Nowe zasady po zniesieniu zakazu podróży zagranicznych w Anglii

Jak będzie działać system „sygnalizacji świetlnej”? Oto podstawowe zasady dla podróżnych z krajów z każdej z trzech kategorii:

Lista GREEN (dwa testy i brak kwarantanny):

brak kwarantanny po przyjeździe do Anglii (jeśli wyniki testów wyjdą negatywne)

jeden test przed podróżą do UK (może to być test antygenowy)

jeden test PCR po przekroczeniu granicy UK (najpóźniej drugiego dnia po przyjeździe do Anglii).

Lista AMBER (trzy testy i kwarantanna domowa):

10-dniowa kwarantanna domowa po przyjeździe do Anglii

jeden test przed podróżą do UK (może być test antygenowy)

dwa testy PCR po przekroczeniu granicy UK (2. i 8. dnia kwarantanny).

Lista RED (trzy testy i kwarantanna hotelowa):

10-dniowa kwarantanna hotelowa po przyjeździe do Anglii

jeden test przed podróżą do UK (może być test antygenowy)

dwa testy PCR po przekroczeniu granicy UK (2. i 8. dnia kwarantanny).

Wszyscy podróżni będą musieli zabukować pakiety testów przed podróżą. Obowiązkowa pozostanie także forma PLF (Passenger Locator Form).