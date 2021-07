Ożywienie na rynku pracy w UK jest krótkotrwałe. OECD prognozuje, że wyraźna poprawa nastąpi dopiero z końcem 2023 r.

Fot. Getty

Obecnie mamy do czynienia na Wyspach z pewnym ożywieniem na rynku pracy. Ale z szacunków OECD wynika, że ożywienie to jest krótkotrwałe, a także że wyraźna poprawa w zakresie zatrudnienia nastąpi w UK dopiero z końcem 2023 r.

Najnowszy raport OECD stanowi coś w rodzaju kubła zimnej wody dla Brytyjczyków. Bo choć w ostatnim czasie sytuacja na rynku pracy w UK rzeczywiście się poprawiła (biznes domaga się wręcz większej ilości wykwalifikowanych pracowników), to, jak twierdzą eksperci Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, trend w zakresie zwiększonego zatrudnienia ulegnie już w ciągu najbliższych sześciu miesięcy odwróceniu. Sytuacja na rynku pracy ma się na trwałe zacząć poprawiać dopiero w 2022 r., a poziom zatrudnienia z marca 2020 r. ma nastąpić dopiero z końcem 2023 r. Eksperci zaznaczają, że na odwrócenie trendu w zakresie zatrudnienia w tym roku wpływ będzie miało przede wszystkim zakończenie we wrześniu programu furlough. To właśnie jesienią wiele firm, bazujących wcześniej na pomocy z tego programu i jednocześnie boleśnie doświadczonych przez epidemię, zacznie przeprowadzać zwolnienia.

Rząd UK powinien nadal wspierać biznes?

Analitycy OECD twierdzą, że w celu bardziej spójnego i trwałego utrzymania perspektyw zatrudnienia w UK, brytyjscy ministrowie powinni rozważyć bardziej elastyczne wsparcie dla przedsiębiorstw i osób fizycznych, które nadal borykają się z negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa. Te wnioski z raportu z pewnością podejmą już wkrótce politycy Partii Pracy, którzy wskazują już od jakiegoś czasu, że Ministerstwo Skarbu musi przedstawić plan ochrony m.in. branży hospitality, która na skutek restrykcji lockdownu bardzo mocno ucierpiała. Podobne roszczenia zgłaszają też na przykład firmy z branży lotniczej, które na skutek kolejnych lockdownów straciły klientów i które argumentują, że bez przedłużenia wsparcia rządowego mogą zostać zmuszone do ogłoszenia bankructwa.