Ministerstwo chce zmniejszyć Universal Credit z końcem lockdownu. Nie będzie już dodatku w wysokości 20 funtów tygodniowo

Minierstwo ds. Pracy i Emerytur chce znieść dodatek „covidowy” w wysokości 20 funtów tygodniowo (lub 80 funtów miesięcznie) do Universal Credit, gdy wszystkie restrykcje dotyczące lockdownu zostaną zniesione, a gospodarka odblokowana.

Według ministra ds. pracy i emerytur, Willa Quince’a – nie ma żadnej potrzeby przedłużania dodatku w wysokości 80 funtów miesięcznie (20 funtów tygodniowo) do Universal Credit, gdy lockdown przestanie już obowiązywać.

Zmniejszenie Universal Credit z końcem lockdownu

Po tym, jak laburzyści i członkowie SNP zaapelowali do rządu o podtrzymanie dłużej niż do 1 października dodatku do Universal Credit, który był wypłacany w czasie pandemii, Ministerstwo ds. Pracy i Emerytur stwierdziło, że nie ma takiej potrzeby i chce go zlikwidować wraz z zakończeniem lockdownu. Partie opozycyjne są za tym, aby nie odcinać raptownie od pomocy ludzi korzystających z zasiłków.

Sprzeciw partii opozycyjnych

W Izbie Gmin minister ds. pracy i emerytur z Gabinetu Cieni, Jonathan Reynoldss powiedział:

- Ubóstwo osób pracujących osiągnęło rekordowy poziom, a zdecydowana większość dzieci żyjących w ubóstwie ma pracujących rodziców, ale odpowiedzią rządu jest obniżenie we wrześniu Universal Credit.

Minister ds. pracy i emerytur rządzącej partii, Will Quince skomentował ten zarzut:

- Wraz z poprawą naszej sytuacji ekonomicznej, skupiamy się na wsparciu dla osób pracujących, aby zwiększyć możliwości tych o niskich zarobkach i pomóc im w uzyskaniu niezależności finansowej o czym świadczy nasz wszechstronny plan kosztujący 30 miliardów funtów na stworzenie nowych miejsc pracy. (…) Rząd zawsze był konkretny w sprawie tego, że wzrost Universal Credit o 20 funtów jest tymczasowym środkiem pomocowym dla gospodarstw domowych najbardziej dotkniętych przez kryzys ekonomiczny związany z Covid-19. (…) Jakiekolwiek spojrzenie na tego typu środki są czysto spekulacyjne pod względem prognozowania, ale oczekujemy, że to dodatkowe wsparcie finansowe i inna bezpośrednia pomoc zostaną zakończone, gdy nasza gospodarka się otworzy.