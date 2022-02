Ożywienie na brytyjskim rynku pracy trwa. Ale płace nadal nie nadążają za rosnącą inflacją

The Office for National Statistics opublikowało dane za okres grudzień - styczeń

Brytyjski rynek pracy notuje kolejne wzrosty, jeśli chodzi o liczbę osób zatrudnionych, Ale, jak wskazują eksperci, płace nadal pozostają w tyle za gwałtownie rosnącą inflacją.

Dalsze ożywienie na rynku pracy po pandemii to bardzo dobra wiadomość. Z najnowszych danych opublikowanych przez The Office for National Statistics wynika, że liczba osób zatrudnionych (znajdujących się na liście płac) wzrosła w okresie od grudnia do stycznia o 108 000 – do 29,5 mln. Ale to tylko połowa sukcesu związanego z wychodzeniem brytyjskiej gospodarki z pandemii – drugim elementem jest wzrost płac, a z tym jest już znacznie gorzej. Niestety płace w UK nadal pozostają w tyle za gwałtownie rosnącą inflacją. W kwartale do grudnia płace wzrosły ogółem o 4,3 proc., w porównaniu do 4,2 proc. odnotowanego w kwartale do listopada. Ale nawet ten nieco wyższy wzrost płac nie zrównoważył inflacji, która w grudniu osiągnęła 5,4 proc. - poziom najwyższy od 30 lat.

Bezrobocie w UK maleje

Wraz ze wzrostem osób wpisanych na listę płac w UK, maleje także bezrobocie. Stopa bezrobocia spadła w ciągu trzech miesięcy do grudnia 2021 r. o 0,2 pkt proc., do 4,1 proc. Spadek ten był zresztą zgodny z przewidywaniami ekonomistów. Jeśli chodzi o stopę zatrudnienia, to wzrosła ona w Wielkiej Brytanii w ostatnim kwartale 2021 r. o 0,1 pkt proc. - do 75,5 proc. Jednocześnie także nieznacznie wzrosła liczba osób uznanych za nieaktywne zawodowo.

Headline indicators for the UK labour market for October to December 2021 show that



▪️ employment was 75.5%

▪️ unemployment was 4.1%

▪️ economic inactivity was 21.2%



https://t.co/RjjJEu0auTpic.twitter.com/FVIRhkOlXW — Office for National Statistics (ONS) (@ONS) February 15, 2022

Zatrudnienie po pandemii

- Liczba pracowników znajdujących się na liście płac ponownie wzrosła w styczniu 2022 r. i jest obecnie znacznie powyżej poziomu sprzed pandemii. Jednak nasze badanie [dotyczące] siły roboczej pokazuje, że ogólna liczba osób pracujących jest znacznie niższa, niż przed wybuchem Covid-19. Dzieje się tak dlatego, że obecnie jest znacznie mniej osób pracujących na własny rachunek. Badanie pokazało również, że bezrobocie ponownie spadło i jest teraz tylko nieznacznie wyższe niż przed pandemią – zaznaczył Sam Beckett, szef działu statystyki gospodarczej w ONS.