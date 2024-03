Styl życia Otyłość to cichy zabójca: czy Ozempic i CagriSema są rozwiązaniem problemu?

Otyłość to nie tylko problem estetyczny, ale przede wszystkim poważne zagrożenie dla zdrowia. Nadmiar kilogramów zwiększa ryzyko wielu schorzeń, takich jak cukrzyca typu 2, choroby serca, udar mózgu, nadciśnienie tętnicze i niektóre rodzaje nowotworów. Coraz wcześniej chorujemy na choroby wcześniej występujące na starość i zgodnie z przewidywaniami będziemy żyć coraz krócej. Nowe leki takie jak Ozempic i CagriSema mogą być przełomem?

Skala problemu otyłości

Otyłość jest już problemem globalnym. Jak podaje NFZ w Polsce wśród osób w wieku 20 lat i więcej 53% kobiet i 68% mężczyzn miało nadwagę, a 23% kobiet i 25% mężczyzn było otyłych. W przypadku osób poniżej 20 roku życia, nadwagę miało 20% dziewcząt i 31% chłopców, a 5% dziewcząt i 13% chłopców było otyłych. Oznacza to, że większość populacji ma zbyt dużą wagę.

W Polsce otyłość dotyka około 25% dorosłych i 10% dzieci.

W Wielkiej Brytanii problem jest jeszcze większy – otyłych jest tam około 30% dorosłych i 20% dzieci.

Przyczyny otyłości

Każdy z nas jest w stanie wskazać przyczyny otyłości oraz sposoby radzenia sobie z nią. Wydaje się to niezmiernie łatwe i logiczne – wystarczy więcej się ruszać i jeść mniej i zdrowiej, aby schudnąć. Jednak w praktyce jest to trudne, wręcz niemożliwe. Wielu otyłych katuje się dietami i ćwiczeniami, aby następnie szybko nadrobić stracone w pocie czoła kilogramy. Główne przyczyny otyłości to niezdrowa dieta i brak aktywności fizycznej. Do innych czynników mogą należeć predyspozycje genetyczne, niektóre choroby i leki.

Ozempic jako wybawienie

Ozempiс to lek stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2, a jego składnik aktywny to semaglutyd. Działa on poprzez zwiększenie wydzielania insuliny przez trzustkę i zmniejszenie apetytu. Niedawno zaczął być popularny wśród osób usiłujących stracić wagę, gdyż zmniejsza on apetyt i zwiększa uczucie sytości. Stał się prawdziwym hitem na odchudzanie wśród internautów. W USA został również zatwierdzony do stosowania w leczeniu otyłości u osób dorosłych. W badaniach klinicznych Ozempiс wykazał się dużą skutecznością w redukcji masy ciała. W jednym z badań osoby, które przyjmowały Ozempiс przez 68 tygodni, straciły średnio 12,4% masy ciała, w porównaniu z 2,4% u osób przyjmujących placebo.

Producent Ozempicu szykuje coś lepszego

Ozempic jest lekiem, który niejako przy okazji, stał się popularny wśród osób chcących zrzucić zbędne kilogramy, a następnie zatwierdzony do leczenia otyłości. Jednak Novo Nordisk producent specyfiku, w 2024 roku zapowiedział nowy lek, który ma być produkowany z myślą o otyłości. CagriSema ma łączyć w sobie semaglutyd (składnik Ozempicu) i kagrilintyd. Obecność drugiego składnika w CagriSema ma sprawić, że lek będzie jeszcze lepiej działać i zapewnić większą skuteczność w utracie masy ciała niż Ozempic. Lek jest w końcowej fazie badań. Wyniki są obiecujące (15,6% utrata masy w ciagu 32 tygodni). Producent oczekuje 25% efektywności.

Czy semaglutyd jest dostępny w Polsce?

Semaglutyd jest obecny także w leku Wegovy, który jest przeznaczony dla osób chorujących na otyłość i teoretycznie sprzedawan w Polsce. Jest Jedak dostępny w nikłych ilościach i trudny do zdobycia.

Skutki otyłości

Otyłość może prowadzić do wielu problemów zdrowotnych, takich jak:

Cukrzyca typu 2 Choroby serca Udar mózgu Nadciśnienie tętnicze Niektóre rodzaje nowotworów Problemy ze stawami Depresja i lęk



Jak walczyć z otyłością:

Najlepszym sposobem na walkę z otyłością jest zmiana nawyków żywieniowych i zwiększenie aktywności fizycznej.

Pomocna może być również konsultacja z dietetykiem lub lekarzem.

Zmiana nawyków żywieniowych:

Należy jeść więcej warzyw, owoców i chudego białka.

Ograniczyć spożycie cukru, tłuszczów nasyconych i tłuszczów trans.

Pić dużo wody.

Zwiększenie aktywności fizycznej:

Zaleca się co najmniej 150 minut umiarkowanej aktywności fizycznej tygodniowo.

Można to podzielić na krótsze sesje, np. 30 minut dziennie.

Ważne jest, aby wybrać aktywność, która sprawia nam przyjemność i będziemy w stanie regularnie ją wykonywać.

Porównanie Polski i Wielkiej Brytanii: