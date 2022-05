Otwarcie Elizabeth Line w Londynie - można już korzystać z linii wartej prawie 20 mld funtów!

Wielka pompa towarzyszyła otwarciu Elizabeth Line, które miało miejsce dziś, 24 maja 2022 roku. Ludzie stali przez całą noc w kolejkach do pierwszych pociągów z Paddington i Abbey Wood.

Po czterech latach opóźnień wreszcie nadszedł ten dzień - pociągi na wartej prawie 20 miliardów linii Elizabeth ruszyły. Uroczyste otwarcie nowego odcinka Crossrail w Londynie okazało się wydarzeniem w skali całego kraju, a do stolicy UK zjeżdżali się ludzie z całego kraju, aby wziąć w nim udział. Burmistrz Sadiq Khan mówił, że mamy do czynienia z wydarzeniem w skali iście historycznej.

Gdy pierwszy pociąg ruszył, punktualnie o 06:33 ze stacji Paddington, burmistrz wykrzyknął „uff!” i przytulił komisarza Transport for London, Andy'ego Byforda. "Czy wiesz, co to za dźwięk? To sukces!" - miał powiedzieć Khan w tamtym momencie.

Linia Elizabeth w Londynie (wreszcie!) otwarta

Dodajmy jednak, że dzisiejsze huczne otwarcie nie oznacza, że linia Elizabeth będzie funkcjonować w całości! Trzeba zaznaczyć, że do użytku oddano jedynie centralny odcinek tej trasy, który w sumie obejmuje dziewięć nowych stacji. Według pierwotnych planów linia ma być podzielona na trzy odcinki - wschodni, zachodni i centralny. Całościowo linia Elizabeth rozciąga się od Reading w Berkshire i lotniska Heathrow w zachodnim Londynie do Abbey Wood w południowo-wschodnim Londynie i Shenfield w Essex.

Linia Elizabeth będzie obsługiwana przez MTR Corporation (Crossrail) Ltd na mocy koncesji wydanej przez London Rail of Transport for London, w podobny sposób jak działa London Overground.

Inauguracja nowego odcinka Crossrail okazało się wielkim wydarzeniem

Przewiduje się, że przychody TfL z tej linii wyniosą prawie 500 milionów funtów rocznie w latach 2022/23 i ponad 1 miliard funtów rocznie w latach 2024/25. Całkowity szacowany koszt tej inwestycji wzrósł z początkowego budżetu wynoszącego 14,8 miliarda funtów do 18,7 miliarda funtów w sierpniu 2020, aby zamknąć się ostatecznie w astronomicznej sumie 18,9 mld funtów.

Na nowej trasie Elizabeth będą kursowały pociągi o długości nawet do 200 metrów. Docelowa przepustowość linii to 200 milionów pasażerów rocznie, co ma powiększyć przepustowość londyńskiego systemu metra o 10%.