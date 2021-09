TfL potwierdza zmiany na linii Elizabeth - trasa zostanie podzielona na 3 odcinki

Fot/grafiki: Wikimedia Commons

Od 2009 roku trwają prace nad rozbudową stołecznej sieci Crossrail. W swoim założeniu linia kolejowa o długości 118 km ma zapewnić połączenie Shenfield i Gravesend leżące po wschodniej stronie brytyjskiej stolicy z jej centrum oraz z Heathrow i Reading, leżącymi po zachodniej stronie.

Nowa trasa będzie przebiegać przez 37 stacji. Projekt został zatwierdzony w 2007 roku, a prace ruszyły w dwa lata później na odcinku centralnym i połączeniach z istniejącymi liniami, które staną się częścią nowej linii Elizabeth. Mieszkańcy wschodniego i zachodniego Londynu z pewnością nie mogą doczekać, aż wszystko zacznie funkcjonować, bo dzięki Crossrail będą mogli liczyć na szybko dojazd do samiutkiego centrum stolicy. Niestety, będą musieli się jeszcze uzbroić w cierpliwości. Linia Elizabeth zacznie funkcjonować wiosną 2022 roku - i to nie w pełni, tylko cześciowo. Poniżej znajdziecie wszelkie szczegóły na ten temat.

Transport for London oficjalnie potwierdziło, że linia Elizabeth zostanie podzielona na trzy mniejsze odcinki. Po zaplanowanym na przyszło rok otwarciu pociągi będą kursować na trzech trasach:

Reading/Heathrow Airport - Paddington (istniejąca stacja linii kolejowej)

Paddington (nowa stacja linii Elizabeth) - Liverpool Street (nowa stacja linii Elizabeth) - Abbey Wood

Liverpool Street (istniejąca stacja linii kolejowej) - Shenfield

Jak podaje lokalny serwis "MyLondon" osoby podróżujące z Ilford do Hayes & Harlington będą musiały wsiąść do pociągu linii Elizabeth na Liverpool Street, zejść na dół do nowej stacji, wsiąść do kolejnego pociągu do Paddington, udać się na górę do stacji głównej i wsiąść do pociągu trzeciej linii Elizabeth do Hayes & Harlington. Taka sytuacja utrzyma się przez około rok. W maju 2023 roku tę samą podróż będzie można odbyć jednym, bezpośrednim pociągiem lub z jedną przesiadką, w zależności od pory dnia.

Co więcej, stacja Whitechapel będzie omijana przez pociągi do i z Shenfield, które będą kursować bez przerwy między Liverpool Street a Stratford, tak jak to ma miejsce obecnie pod szyldem TfL Rail. Whitechapel będzie obsługiwana tylko przez pociągi do i z Abbey Wood.

Linia Elizabeth będzie obsługiwana przez MTR Corporation (Crossrail) Ltd na mocy koncesji wydanej przez London Rail of Transport for London, w podobny sposób jak działa London Overground. Przewiduje się, że przychody TfL z tej linii wyniosą prawie 500 milionów funtów rocznie w latach 2022/23 i ponad 1 miliard funtów rocznie w latach 2024/25. Całkowity szacowany koszt tej inwestycji wzrósł z początkowego budżetu wynoszącego 14,8 miliarda funtów do 18,7 miliarda funtów w sierpniu 2020. Dodajmy, że mamy do czynienia z jednym z najbardziej ambitnych przedsięwzięć tego typu w skali całej Europy.

Na nowej trasie Elizabeth będą kursowały pociągi o długości 200 metrów. Docelowa przepustowość linii to 200 milionów pasażerów rocznie, co ma powiększyć przepustowość londyńskiego systemu metra o 10%. Budowa linii spowodowała wzrost kosztów nieruchomości w jej pobliżu o ok. 30 procent.