Oto pięć złych wiadomości od rządu, które mogły Ci umknąć! Torysi wyjawili je po cichu, tuż przed przerwą wakacyjną

Fot. Getty

Ostatnie dni przed przerwą wakacyjną to najlepszy czas na wypuszczenie w przestrzeń publiczną złych wiadomości. Oto, co mogłeś przegapić w UK w trakcie szykowania się na wakacje.

To był pracowity ostatni tydzień dla brytyjskich polityków, zwłaszcza z uwagi na toczącą się wśród torysów walkę o zastąpienie Borisa Johnsona. To był też ostatni przed letnią przerwą tydzień pracy dla brytyjskich deputowanych. Rząd wypuścił też w tym czasie kilka nieprzychylnych dla niego raportów i oświadczeń, na tematy związane m.in. z Brexitem i zamknięciami urzędów Jobcentre. Zobacz, co mogło Cię ominąć w trakcie przygotowań do wyjazdu na urlop.

Według najnowszych obliczeń ministerstwa skarbu, rachunek rozwodowy za wyjście z Unii Europejskiej będzie wyższy, niż początkowo szacowano, o nawet £10 mld.

Według najnowszego raportu Głównego Inspektora Borders and Immigration, reakcja Home Office na ciągłe przekraczanie przez imigrantów kanału La Manche na pontonach, jest zdecydowanie niewystarczająca.

Nie sprawdził się na razie program korepetycji dla dzieci, które zostały w tyle z nauką z powodu pandemii Covid-19 i nauczania zdalnego. Lekcji jest zdecydowanie za mało.

Od przyszłego roku turyści, którzy będą się wybierali do Wielkiej Brytanii, będą musieli przed wyjazdem wysłać zdjęcie swojej twarzy Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

Dziewięć urzędów pracy Jobcentre zostanie zamkniętych w związku z planami torysów dotyczących przebudowy Departamentu Pracy i Emerytur.

