Komisja Europejska wszczęła przeciwko UK cztery nowe procedury prawne. Chodzi o Protokół w sprawie Irlandii Północnej

Izba Gmin dała rządowi zielone światło do podejmowania jednostronnych decyzji ws. północnoirlandzkiego protokołu

Fot. Getty

W środę w Izbie Gmin przyjęto projekt ustawy Northern Ireland protocol bill, która ma umożliwić Downing Street jednostronne wypowiedzenie części zapisów obecnych w umowie brexitowej. W reakcji na decyzję brytyjskich parlamentarzystów, Komisja Europejska wszczęła w piątek przeciwko Wielkiej Brytanii cztery nowe procedury prawne.

Tuż przed letnią przerwą wakacyjną, deputowani do niższej izby brytyjskiego parlamentu przyjęli projekt ustawy, która ma zezwolić rządowi na wprowadzenie jednostronnych zmian do po-brexitowego porozumienia handlowego dla Irlandii Północnej. Ustawa Northern Ireland protocol bill "przetrwała" trzecie czytanie w Izbie Gmin – za jej przyjęciem głosowało 267 posłów, a przeciw było 195. Poprawki zaproponowane przez posłów SDLP, Sojuszu i Partii Pracy, które miały na celu osłabienie proponowanych przez torysów zmian, nie zostały przyjęte. Teraz projekt NI protocol trafi do Izby Lordów, ale prace nad nim rozpoczną się w wyższej izbie brytyjskiego Parlamentu już po przerwie wakacyjnej.

Bruksela ma dość zachowania Brytyjczyków

Bruksela ma ewidentnie dość zachowania Brytyjczyków, które jest sprzeczne z wynegocjowanym przez Borisa Johnsona porozumieniem. Komisja Europejska po raz kolejny skrytykowała niechęć Londynu do zaangażowania się w negocjacje na temat protokołu regulującego porozumienie handlowe, a przyjęcie przez Izbę Gmin ustawy dotyczącej protokołu ws. Irlandii Północnej uznała za ruch podkopujący ducha współpracy między Wielką Brytanią i Unią Europejską. Komisja nie pozostała też bierna i w piątek, w reakcji na decyzję Izby Gmin, wszczęła przeciwko Wielkiej Brytanii cztery nowe procedury prawne. Nowe, ponieważ za brak poszanowania przez Wielką Brytanię aspektów handlowych dotyczących Irlandii Północnej i przyjętych przez rząd brytyjski kilka lat temu w umowie rozwodowej dotyczącej Brexitu, przeciwko Zjednoczonemu Królestwu toczą się już trzy inne „postępowania w sprawie naruszenia”. Postępowania mogą doprowadzić do nałożenia na Wielką Brytanię kar finansowych przez Trybunał Sprawiedliwości UE, ale ponieważ procedury w tym względzie trochę trwają, to nie należy się ich spodziewać wcześniej niż za rok.

Komisja Europejska oskarża Wielką Brytanię o nieprzestrzeganie wymogów celnych dotyczących przewozu towarów z Irlandii Północnej do UK, a także o ignorowanie przepisów UE w zakresie podatku od sprzedaży w handlu elektronicznym i nietransponowanie przepisów UE odnośnie podatków akcyzowych i ceł na alkohol. Ze swojej strony Downing Street prze do zniesienia kontroli na granicach niektórych towarów i kwestionuje rolę Trybunału Sprawiedliwości UE w podejmowaniu decyzji dotyczących części porozumienia ws. Brexitu.

