Oto plany imigracyjne torysów: Bez pracy nie osiedlisz się w UK, przez 5 lat nie będziesz mieć prawa do zasiłków, a za opiekę medyczną zapłacisz 625 funtów

Dopiero po 5 latach pobytu otrzymają prawo do zasiłków na Wyspach.

Imigranci z UE, którzy będą chcieli przyjechać na Wyspy po zakończeniu swobodnego przepływu osób, powinni mieć już zagwarantowaną wcześniej pracę w UK i nie otrzymają prawa do ubiegania się o zasiłki przez pierwszych pięć lat pobytu, a za pomoc medyczną będą musieli płacić.

Boris Johnson zadecydował, że imigranci z UE po Brexicie będą podlegać tym samym restrykcjom, co imigranci spoza Wspólnoty, po zakończeniu swobodnego przepływu osób w styczniu 2021 roku. Wtedy też poważni przestępcy z krajów UE nie będą mogli przekroczyć brytyjskiej granicy, a ci, którzy złamią prawo w UK, zostaną deportowani.

Ponadto, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, rząd Borisa Johnsona wprowadzi imigracyjny system punktowy wzorowany na australijskim, który nałoży większe restrykcje na słabo wykwalifikowanych pracowników z Europy, a o wiele bardziej przychylnie będzie traktował imigrantów wykwalifikowanych.

Zgodnie z relacją „Sunday Times” imigranci z UE będą musieli zapłacić 625 funtów, aby mogli zostać objęci opieką zdrowotną, gdy przyjadą na Wyspy. Ponadto Wielka Brytania zakończy wypłacanie zasiłku na dzieci imigrantów, które przebywają poza UK.

Minister spraw wewnętrznych, Priti Patel powiedziała, że zmiany te pozwolą rządowi kontrolować imigrację i politykę socjalną po raz pierwszy od 40 lat.

- Przejmiemy kontrolę nad naszymi granicami. Będziemy wiedzieć, kto przyjeżdża do naszego kraju i kto go opuszcza – powiedziała minister, jednak odmówiła podania danych, do jakich będą dążyć torysi „regulując” liczbę imigrantów z UE w Wielkiej Brytanii.

- Zmniejszymy ją [liczbę imigrantów – przyp. red.]. Zredukujemy liczbę słabo wykwalifikowanych imigrantów przyjeżdżających na Wyspy - powiedziała ogólnikowo Patel.

- Skończymy z absurdem wypłacania ludziom zasiłków na dzieci mieszkające poza Wielką Brytanią – dodała minister.

