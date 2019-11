Większość Brytyjczyków chce swobodnego przepływu granicznego po Brexicie - zobacz wyniki sondażu YouGov

Przeprowadzono sondaż, w którym zapytano 1,407 imigrantów z całego świata o to, co przeszkadza im w Brytyjczykach. Okazuje się, że jest tego całkiem sporo!

Kilka dni temu „Polish Express” wystosował oficjalny list do dyrektora zarządzającego Vision Express na Wielką Brytanię, Irlandię i Bliski Wschód, Jonathana Lawsona, z prośbą o odniesienie się do informacji...

„Jeśli powiedzą, że mam zabrać wszystko to, co przez lata tutaj (...) budowałam, to pójdę budować gdzieś indziej.” Polacy w UK coraz mniej boją się Brexitu?

„Jeśli powiedzą, że mam zabrać wszystko to, co przez lata tutaj. właśnie na Wyspach budowałam, to pójdę budować gdzieś indziej” - napisała na jednej z grup na Facebooku młoda Polka mieszkająca w UK. Co...