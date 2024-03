Styl życia Oto najszczęśliwsze miejsce do życia w Wielkiej Brytanii

Ribble Valley w hrabstwie Lancashire zostało właśnie okrzyknięte najszczęśliwszym miejscem do życia w Wielkiej Brytanii. To właśnie tutaj mieszkańcy cieszą się przyzwoitymi zarobkami, niskimi wskaźnikami w zakresie bezrobocia, niskim poziomem przestępczości i mnóstwem terenów zielonych, zachęcających do aktywnego wypoczynku.

Dlaczego dystrykt w Lancashire uznany został za najlepsze miejsce do życia w UK?

Co przesądziło w badaniu GoSmokeFree, że Ribble Valley w hrabstwie Lancashire zostało uznane za najszczęśliwsze miejsce do życia w Wielkiej Brytanii? Otóż okazało się, że to właśnie ten dystrykt otrzymał najwięcej punktów na 100-punktowej skali w zakresie dostępności terenów zielonych, wysokości tygodniowych zarobków, a także skali bezrobocia i przestępczości. Dolina Ribble Valley uzyskała łącznie 78,95 punktów na 100, z tym że bezsprzecznie wygrała na przykład pod względem niskiej przestępczości. Na terenie Ribble Valley odnotowywano ostatnio zaledwie 37,1 incydentów na 1000 mieszkańców. Jednocześnie dystrykt, z dwoma miastami Clitheroe i Longridge, cieszy się bezrobociem na poziomie zaledwie 1,9 proc. I może się poszczycić dużą ilością terenów zielonych – to aż 751,4 hektarów na 1000 mieszkańców. Wreszcie mieszkańcy Ribble Valley mogą też być usatysfakcjonowani ze swoich zarobków, które średnio wynoszą tutaj 825 funtów tygodniowo.

Ribble Valley to fantastyczne miejsce na urlop

O Ribble Valley ciepło wypowiadają się także turyści. „Dziewicze krajobrazy z miasteczkami targowymi, ładnymi wioskami, pubami i przyjazną północną gościnnością” – pisze na popularnej platformie internetowej jeden z turystów. A inny wtóruje mu tymi słowy: „Widoki rozciągają się na całą dolinę (…). Świetna baza wypadowa do zwiedzania. Sama dolina ma wiele do zaoferowania w zakresie spacerów, pięknych wiosek, malowniczych przejażdżek. A nawet w piękny, upalny dzień, w zakresie kąpieli w rzece. Kilka pięknych restauracji, pubów, kawiarni jest również w ofercie. Dla każdego coś miłego”.

Na kolejnych miejscach na podium, za Ribble Valley, uplasowały się Wokingham w hrabstwie Berkshire i Mole Valley w hrabstwie Surrey. Wokingham w rankingu na najlepsze miejsce do życia w UK uzyskało 71,94 punktów, natomiast Mole Valley – 71,20 punktów. W Wokingham mieszkańcy cieszą się m.in. niską stopą bezrobocia wynoszącą 2,3 proc. i jedną z najwyższych średnich tygodniowych zarobków w wysokości 785,8 funtów. Na terenie Mole Valley zarobki są jeszcze wyższe – wynoszą średnio 877,8 funtów tygodniowo, a bezrobocie plasuje się na jednym z najniższych poziomów w kraju. Ale w dystrykcie tym notuje się nieco więcej przestępstw.