Ostatnie dni rejestracji na wybory w UK. Co zrobić, żeby móc wziąć udział w głosowaniu?

Czy trzeba mieć settled status, by wziąć udział w głosowaniu?

Fot. Getty

Na rejestrację na wybory, które odbędą się na 6 maja w Wielkiej Brytanii, pozostało już tylko kilka dni. Co trzeba zrobić, by móc wziąć udział w głosowaniu? Czy trzeba mieć settled status, by brać udział w wyborach 2021? Zobacz, jak zarejestrować się na wybory 2021 w UK.

Rejestracja na wybory, które odbędą się w Wielkiej Brytanii już 6 maja 2021, powoli dobiega końca. Termin rejestracji na wybory 2021 w UK mija 19 kwietnia o godzinie 23:59.

Czego dotyczą wybory 6 maja 2021 w UK?

Zaplanowane na 6 maja wybory będą dotyczyć kilku różnych kwestii - między innymi wyboru nowego burmistrza Londynu, a także wyborów do parlamentów w Szkocji i Walii. W związku z tym 6 maja 2021 w UK odbędą się następujące powszechne głosowania:

wybory samorządowe i referenda w Anglii

wybory na komisarza ds. Policji i przestępczości w Anglii i Walii

wybory do Parlamentu Szkockiego

wybory do Senedd (parlamentu Walii)

wybory burmistrza Londynu i zgromadzenia londyńskiego.

Kto może wziąć udział w wyborach 6 maja w UK?

W wyborach 6 maja w Wielkiej Brytanii mogą wziąć udział Polacy, jak też inni obywatele Unii Europejskiej mieszkający na terenie Zjednoczonego Królestwa - nie trzeba posiadać ani pre-settled, ani settled status. Na stronie rządowej wymieniono ponadto następujące grupy osób uprawnionych do głosowania w UK:

obywatele Wielkiej Brytanii

obywatele Irlandii lub UE mieszkający w Wielkiej Brytanii

obywatele Wspólnoty Narodów, którzy mają pozwolenie na wjazd lub pobyt w Wielkiej Brytanii lub którzy nie potrzebują takiego pozwolenia

obywatele innych państw mieszkający w Szkocji lub Walii, którzy mają pozwolenie na wjazd lub pobyt w Wielkiej Brytanii lub którzy nie potrzebują takiego pozwolenia.

Warto pamiętać, że jeśli chcemy wziąć udział w więcej niż jednym z wymienionych wyżej głosowań, nie musimy rejestrować się na każde głosowanie osobno - wystarczy jedna rejestracja, ponieważ dotyczy ona wszystkich wyborów zaplanowanych na 6 maja 2021 w UK. By zarejestrować się na wybory 2021 w UK, należy wejść w link: REGISTER TO VOTE.