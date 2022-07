Ostatnia noc była najgorętsza w historii UK. Temperatura utrzymywała się powyżej 25 stp. C w niektórych rejonach

Fot. Getty

Za nami najbardziej upalna noc w historii Wielkiej Brytanii. Gdy w dzień temperatury sięgają 40 stp. C, ubiegłej nocy miejscami nie spadły poniżej 25 stp. C.

Poniedziałek i wtorek to w Wielkiej Brytanii dni absolutnie rekordowego upału. Met Office ostrzegało, że termometry mogą wskazać nawet więcej niż 40 stp. C, a w UK ma być cieplej niż na Jamajce, Malediwach i Barbados. Niestety, upał nie dał nam wytchnienia również w nocy.

Według wstępnych danych Met Office ubiegła noc (z poniedziałku na wtorek) była najgorętsza w całej dotychczasowej historii pomiarów w Wielkiej Brytanii. W niektórych rejonach kraju nocą temperatura utrzymywała się powyżej 25 stp. C, tym samym przebijając poprzedni nocny rekord, wynoszący 23,9 stp. C, osiągnięty ponad 30 lat temu - 3 sierpnia 1990 roku w Brighton.

Gdzie tym razem noc była najgorętsza w UK? W Aberporth w zachodniej Walii termometry nie wskazywały mniej niż 24,5 stp. C, w Kenley w południowym Londynie nie spadły poniżej 25,8 stp. C, a w Emley Moor w pobliżu Huddersfield w West Yorkshire nie było chłodniej niż 25,9 stp. C.

