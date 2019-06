Organizacja Which? ostrzega: Ryanair zwodzi pasażerów w trakcie dokonywania rezerwacji. Na zmianie waluty można stracić nawet kilkadziesiąt funtów

Fot. Getty

Znana brytyjska organizacja konsumencka Which? twierdzi, że Ryanair zwodzi klientów dokonujących rezerwacji, proponując im automatyczną zmianę waluty dla ostatecznej płatności. Na wymianie tej konsumenci mogą stracić nawet kilkadziesiąt funtów.

Eksperci znanej brytyjskiej organizacji konsumenckiej Which? odkryli nie do końca ich zdaniem uczciwy proceder, który polega na automatycznej zmianie waluty przez system rezerwacji biletów Ryanaira dla ostatecznej płatności. Irlandzki przewoźnik najpierw proponuje cenę przelotu w walucie kraju wylotu, by potem, tuż przed podaniem danych do karty kredytowej, zmienić należną sumę na funty szterlingi. Operacja ta, z zastosowaniem kursu walut wybranego przez Ryanaira, może kosztować pasażerów nawet kilkadziesiąt funtów więcej.

Which? postanowiło poinformować klientów Ryanaira o tym, że proponowany przez irlandzkiego przewoźnika kurs wymiany walut to „zdzierstwo”. Eksperci Which? dodają jednak, że na tę wątpliwie uczciwą praktykę stosowaną w systemie rezerwacji biletów Ryanaira jest sposób – wystarczy kliknąć w zakładkę „więcej informacji” i zaznaczyć opcję powrotu do waluty kraju wylotu.

Przewoźnik ze swojej strony ostrzega w trakcie procesu rezerwacji, że wycofanie się z automatycznego przeliczenia ceny na funty może podwyższyć koszty biletów. Jednak eksperci Which? uważają, że jest wprost przeciwnie, a mianowicie że to właśnie pozostanie przy automatycznej konwersji znacznie zwiększa koszty rezerwacji. Na dowód tego organizacja podała przykład rezerwacji z Alicante do Londynu Stansted dla 4-osobowej rodziny. Początkowa cena takiej wycieczki wynosiła €565,81, a po automatycznej zmianie waluty w systemie rezerwacji – £526,97. Konwersja taka oznaczała, że za 1 euro trzeba było zapłacić 93p., natomiast, jak podał Which?, tego samego dnia w Visa za 1 euro trzeba było zapłacić 88p. Gdyby zatem przyjąć kurs wymiany walut w Visa, to 4-osobowa rodzina zapłaciłaby za wycieczkę samolotem £496,72, a nie £526,97, czyli o £30 mniej.

Eksperci Which? porównali także wyrywkowo inne połączenia, w tym z Wenecji do Londynu Stansted i z Nicei do Londynu Stansted. W obu przypadkach automatyczna zmiana waluty przez Ryanair powodowała zwiększenie ceny biletów rodzinnych – w przypadku pierwszym o £26,40, a w drugim - o £21.

