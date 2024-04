Holandia Opieka zdrowotna w Holandii i rejestracja do lekarza

Opieka zdrowotna w Holandii od wielu lat ma bardzo dobrą renomę i zajmuje wysokie miejsce wśród na tle państw europejskich. Ponadto – co istotne – mieszkańcy tego kraju pokładają zaufanie w tym systemie.

Co zatem o opiece zdrowotnej w Holandii powinien wiedzieć obcokrajowiec, który dopiero zaczyna funkcjonować w tym kraju i poznaje wszystkie meandry systemu?

Opieka zdrowotna w Holandii

Holenderska opieka zdrowotna okazała się skuteczna i ceniona z tego względu, że przeszła długofalową reformę, która polegała na wzmocnieniu opieki przedszpitalnej. System ten cechuje także fakt, że obywatele mają do niego powszechny i równy dostęp. Z kolei wydatki publiczne na opiekę zdrowotną stanowią aż 85 proc. Jak jednak wygląda dostęp do systemu zdrowotnego od strony praktycznej?

Rejestracja do lekarza

Pierwszym punktem kontaktowym w uzyskaniu dostępu do opieki zdrowotnej w Holandii jest rejestracja u lekarza rodzinnego. Po przyjeździe do tego kraju musimy się zarejestrować właśnie do lekarza rodzinnego.

To on tak naprawdę pełni rolę koordynatora i tego, który nas włącza do systemu opieki zdrowotnej. Bardzo ważne w Holandii jest także szybki dostęp do opieki zdrowotnej. Dlatego ośrodki zdrowia rozmieszczono w taki sposób, aby każdy pacjent mógł dotrzeć do przydzielonego mu punktu w ciągu maksymalnie kilkunastu minut.

Aby zatem znaleźć najbliższego lekarza, należy wejść na stronę internetową ZorgkaartNederland. Alternatywnie można udać się także do swojego urzędu miejskiego – Gemeentehuis i poprosić o broszurę (gemeentegids) z informacją o lokalizacjach ośrodków zdrowia i lekarzach pierwszego kontaktu.

W Holandii możemy skorzystać także z tzw. internetowych gabinetów lekarskich. Co umożliwia skorzystanie z dostępu do pracowników służby zdrowia ze swojego domu.

W czasie rejestracji u lekarza potrzebne są następujące dokumenty:

– ważny dowód osobisty

– numer BSN

– dane ubezpieczenia zdrowotnego.

Umówić się na wizytę do lekarza rodzinnego możemy także przez telefon lub przez e-konsultację.

Lekarz rodzinny w Holandii

Lekarz rodzinny w Holandii odgrywa kluczową rolę w systemie opieki zdrowotnej. Jeśli mamy jakiekolwiek pytania dotyczące naszego zdrowia (zarówno fizycznego jak i psychicznego), to lekarz rodzinny jest pierwszą osobą, z którą się kontaktujemy w tej sprawie.

Oprócz odpowiedzi na wszelkie pytania zdrowotne, lekarz rodzinny dzięki swoim wysokim kompetencjom może wykonać także drobne zabiegi chirurgiczne, czy przeprowadzać badania ginekologiczne.

Warto wspomnieć przy okazji, że lekarz rodzinny w Holandii otrzymuje sześcioletnie ogólne wykształcenie medyczne i trzyletnie szkolenie specjalistyczne.

Ponadto lekarz pierwszego kontaktu jest naszym łącznikiem z jakimkolwiek specjalistą, gdyż jest on przeszkolony także w tym, aby stwierdzić, jaki specjalista jest nam potrzebny.