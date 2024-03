Holandia Związki zawodowe nadal walczą o podwyżki w Holandii

Holenderskie związki zawodowe naciskają na znaczne podwyżki płac, ponieważ siła nabywcza pracowników nie powróciła jeszcze do normy po kryzysie energetycznym, który nałożył się na trudną sytuację ekonomiczną po pandemii Covid-19. Pracodawcy i ekonomiści ostrzegają, że podwyżki spowodują spiralę płacowo-cenową.

Zgodnie z zeszłorocznymi zapowiedziami Federatie Nederlandse Vakbeweging chce dążyć do podwyżek wynagrodzeń od 5 do 14 procent dla osób pracujących w Holandii. FNV to jest krajową konfederacją związków zawodowych. Pomimo znacznego spadku inflacji, związkowcy w 2024 roku chcą negocjować podwyżki dla pracowników. Ich zapowiedzi zostały potwierdzone przez konkretne działania, jak czytamy na łamach serwisu informacyjnego „NL Times”.

Firma AkzoNobel w ramach zawartego niedawno układu zbiorowego zgodziła się na podwyżkę na poziomie 10 proc., jak podaje NOS. W przemyśle stolarskim związkowcy wywalczyli podwyżkę na poziomie 9,5 proc., a w tym tygodniu ruszyły negocjacje w sprawie podwyżek w branży utrzymania czystości. Obowiązujące porozumienie przewidywało podwyżkę płac o 19 proc., a FNV chce nowego układu zbiorowego pracy, rozciągniętego na dwa kolejne lata.

Związkowcy z FNV walczą o podwyżki

Według stowarzyszenia pracodawców AWVN, które zrzesza 750 firm i jest zaangażowane w ponad połowę wszystkich układów zbiorowych pracy, układy zbiorowe w pierwszych miesiącach 2024 roku przewidują średnią podwyżkę wynagrodzeń o 6,3 proc. Przeciętny wzrost wynagrodzeń w 2023 roku wyniósł 7,3 proc.

Przed znaczącym wzrostem inflacji wywołanym inwazją Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku, podwyżki płac wynosiły zazwyczaj od 1 do 3 procent. Po osiągnięciu maksymalnego poziomu 14,5% we wrześniu 2022 inflacja spadła obecnie do 2,8% w lutym 2024. Ekonomiści holenderscy oczekują, że w nadchodzącym roku osiągnie ona unijny ideał wynoszący 2%. W obecnej sytuacji wzrost wynagrodzeń może znacznie „przegonić” stopę inflacji, co może napawać niepokojem.

Czy Holandii grozi spirala płacowo-cenowa?

Prezes Klaas Knot z De Nederlandsche Bank wielokrotnie ostrzegał, że wysokie podwyżki płac spowodują jedynie wyższą inflację w kraju. Rozumie podejście związków zawodowych, które chcą chronić siłę nabywczą swoich członków, ale ich działania mogą skutkować spiralą płacowo-cenową.