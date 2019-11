"On zniszczył moje życie" - ofiara "chorego zboczeńca" z Polski opowiada o swoich przeżyciach

"Paweł R. zniszczył moje życie, po tym jak podglądał mnie podczas uprawiania seksu" - ofiara Polaka mieszkającego w Hull opowiada w brytyjskich mediach o koszmarze, w jaki zamieniło się jej życie, po tym jak była podglądana przez "chorego zboczeńca".

W ekskluzywnym wywiadzie udzielonym portalowi "Hull Live" kobieta, będąca ofiarą Pawła R., którego media na Wyspach określają jako "chorego zboczeńca", opowiada o swoich przeżyciach. Pragnąca zachować anonimowość ofiara Polaka mówi, że nigdy nie zapomni momentu, gdy z przerażeniem uświadomiła sobie, że R. głęboko wpatruje jej się w oczy, gdy kochała się ze swoim ówczesnym chłopakiem.

Jak czytamy na łamach "Hull Live" kobieta przeprowadziła się do wynajętego domu przy Edgecumbe Street, niedaleko Newland Avenue. Miała wówczas 23 lata i studiowała na Uniwersytecie w Hull. Do najbardziej dramatycznego wydarzenia w jej życiu doszło w lipcu 2017 roku. Tej nocy była w łóżku ze swoim partnerem, gdy nagle zauważyła, że ​​coś stało się ze światłem w jej sypialni.

To, co nastąpiło później, prześladuje ją do dziś...

- W lipcu było dość ciepło, górne okno było otwarte, ale zasłony były zasunięte. Pamiętam, jak patrzyłem w górę i zauważyłam, że pokój wydawał się znacznie jaśniejszy niż wcześniej. Potem spojrzałem w okno i zobaczyłem cień. Zdałem sobie sprawę, że jakiś mężczyzna stoi przy oknie - mówi kobieta.

- Widziałem go dość wyraźnie, ponieważ wsadził głowę przez otwarte okno. Odsunął zasłony i jedną ręką trzymał okno, podczas gdy drugą ręką robił coś na wysokości talii, ale nie mogłem zobaczyć tego dokładnie. Musiał stać na zewnętrznym parapecie. Byłem w szoku. Pomyślałem tylko "o mój Boże, co się do cholery dzieje" - kontynuuje.

Później, Paweł R. miał nawiązać kontakt wzrokowy ze swoją ofiarą. Trwało to zaledwie kilka sekund, ale dla kobiety było to dramatycznym przeżyciem... Następnie kobieta krzyknęła do swojego ówczesnego partnera, który spojrzał prosto w okno, a napastnik zniknął. Para była oszołomiona.

Ostatecznie Paweł R. został skazany na osiem i pół roku więzienia. Wśród zarzutów, do których się przyznał, były także akty podglądactwa. Nasz rodak miał podglądać cztery różne kobiety między lipcem 2017, a grudniem 2018 roku "w celu zaspokojenia seksualnego". Obecnie, skazanego czeka kolejna rozprawa - R. stanie przed sądem w głośnej sprawie Libby Squire. Sąd Hull Crown Court postawił mu w tej sprawie zarzuty dotyczące gwałtu i morderstwa.

Kolejną rozprawę z jego udziałem zaplanowano na 2 czerwca 2020 roku.