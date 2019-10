Polak stanie przed sądem za gwałt i zabójstwo studentki z Hull. Czy Paweł R. jest jednak winny śmierci Libby Squire?

Pod dokładnym śledztwie, policja doprowadziła jednak do oskarżenia Polaka o najcięższe czyny.

Mężczyzna został za to skazany na 8,5 roku więzienia za inne przestępstwa - niektóre z nich na tle seksualnym.

Jak dotąd nie było wystarczających dowodów, by oskarżyć go o gwałt i zabójstwo studentki z Hull.

Fot. Facebook

Sprawa morderstwa Libby Squire, studentki z Hull, ciągnie się od lutego 2019 roku. Paweł R. już na początku stał się przedmiotem zainteresowania policji, jednak dopiero teraz oskarżono go o najgorsze czyny. Wcześniej nie było wystarczających dowodów, by sądzić go za gwałt i zabójstwo, ale został ostatecznie skazany za inne przestępstwa. Teraz jednak stanie przed brytyjskim wymiarem sprawiedliwości, by odpowiedzieć na najcięższe zarzuty.

Libby Squire zaginęła w nocy z 31 stycznia na 1 lutego 2019 roku - jej ciało odnaleziono dopiero po siedmiu tygodniach. Jednak już tydzień po zaginięciu policja aresztowała Pawła R., podejrzewając go o uprowadzenie studentki - Polak trafił do aresztu na 96 godzin. Śledczy, po dokładnym przeszukaniu domu, a także komputera mężczyzny, nie znaleźli dowodów obciążających go w sprawie zniknięcia dziewczyny - Polaka oskarżono natomiast o 12 innych przestępstw, a w tym o włamania, podglądactwo i masturbację w miejscu publicznym.

W sierpniu sąd w Hull uznał mężczyznę winnym niektórych z zarzucanych mu czynów - Polak przyznał się do czterech aktów podglądactwa, dwóch przypadków publicznej nieprzyzwoitości oraz trzech włamań. Między lipcem 2017 a grudniem 2018 roku Paweł R. miał podglądać cztery różne kobiety "w celu zaspokojenia seksualnego" - kobiety te nie miały jednak pojęcia, że ktoś je podgląda i nie wyraziły na to zgody. Polak miał też ukraść pewną ilość gotówki i wartościowych przedmiotów (laptop, przenośne głośniki, czytnik), a także zabawki erotyczne, ubrania, prezerwatywy oraz prywatne zdjęcia. Pawła R. skazano ostatecznie na 8,5 roku więzienia. Jeszcze w tym samym miesiącu policja wezwała go ponownie w sprawie Libby Squire, ale po przesłuchaniu został zwolniony.

Teraz jednak sprawa wygląda już znacznie poważniej, ponieważ do sądu wpłynęły oficjalne policyjne zarzuty wobec Polaka o zgwałcenie i zamordowanie studentki z Hull. 25-letni Paweł R. stanie w tej sprawie przed sądem 30 października.

Według informacji „The Independent”, postępowanie karne przeciwko naszemu rodakowi zostało już rozpoczęte, a Gerry Wareham, główny prokurator, miał napisać w oświadczeniu: „Po śmierci Libby Squire w Hull 1 lutego prokuratura koronna upoważniła dziś policję Humberside do oskarżenia 25-letniego Pawła R. o gwałt i morderstwo. Rodzina Libby została poinformowana. Decyzja ta została podjęta po dokładnym przejrzeniu wszystkich dowodów przedstawionych nam przez policję Humberside w wyniku długiego i złożonego dochodzenia. Postępowanie karne przeciwko panu R. jest teraz w toku i ma on prawo do rzetelnego procesu”. Czy Polak okaże się winny?

