Ogromne kolejki na jednej z najtańszych stacji benzynowych w Wielkiej Brytanii

Długie kolejki utworzyły się przed stacją benzynową w Manchesterze, gdzie paliwo sprzedawane jest o ponad 20 pensów za litr poniżej średniej krajowej. Hassan Mohammed, jeden z szefów stacji powiedział, że postanowili obniżyć ceny, aby pomóc mieszkańcom zmagającym się z kryzysem.

Stacja w Manchesterze oferuje obecnie następujące ceny: 169,9 pensów za benzynę bezołowiową i 185,9 pensów za olej napędowy – znacznie mniej niż średnia krajowa w wysokości 191,2 pensa za benzynę i 199,1 pensa za olej napędowy.

Jedna z najtańszych stacji benzynowych w UK

Współwłaściciel stacji, Hassan, powiedział, że reakcja ludzi go zaskoczyła:

- Reakcja była fantastyczna. Wszyscy klienci byli naprawdę wdzięczni. Działaliśmy non stop przez cały dzień, pompy były zajęte przez cały dzień. Niektórzy ludzie nie mogli uwierzyć w to, co robimy, dopóki nie przyszli i nie zobaczyli tego na własne oczy. Wielu z nich mówiło, że cieszy się, iż nie jest to jednodniowa sztuczka i powiedzieli, że wrócą ponownie.

Hassan powiedział, że do tej pory stację odwiedziły setki klientów i spodziewa się, że popyt będzie się utrzymywał.

- Jestem prawie pewien, że teraz przez cały tydzień będziemy zajęci, ponieważ więcej osób słyszało o tym, co robimy – powiedział Hassan i dodał, że ma nadzieję, iż uda mu się utrzymać ceny na tak niskim poziomie przez co najmniej tydzień.

- Moim celem jest utrzymanie tych cen przynajmniej przez następny tydzień, a później, jeśli będziemy w stanie, postaramy się je utrzymać na tym poziomie tak długo, jak to będzie możliwe – dodał mężczyzna.

Chciał odwdzięczyć się społeczności

Hassan powiedział, że zdecydował się na tak znaczącą obniżkę cen paliwa, gdyż chciał odwdzięczyć się społeczności Walkden w czasie, gdy koszty niezbędnych rzeczy rosną. Powiedział, że był w stanie to zrobić wkładając oszczędności z powrotem do firmy.

- Pomyśleliśmy, że chcielibyśmy zrobić coś dla naszej społeczności w Walkden. Jesteśmy tu już od siedmiu lat i zawsze staramy się wspierać naszą społeczność – powiedział mężczyzna.

