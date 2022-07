Jak bardzo wzrosły ceny w brytyjskich marketach - o ile więcej zapłacimy za zakupy spożywcze?

O tym, że ceny w UK rosną w gwałtownym tempie wie każdy, kto robi zakupy w brytyjskich marketach - jak to jednak wygląda konkretnie? Przyjrzyjmy się bliżej cenom podstawowych produktów spożywczych w popularnych sieciówkach.

Dziennikarze portalu "Manchester Evening News" regularnie przyglądają się kosztom zakupu artykułów spożywczych pierwszej potrzeby w sześciu głównych sieciach supermarketach w Wielkiej Brytanii. Jak wynika z ich "badań"', ceny w tych sklepach w zeszłym tygodniu osiągnęły nowy szczyt. Rachunek za koszyk zawierający następujące produkty: butelkę mleka, bochenek chleba, kawę, herbatę, masło, fasolę, pierś z kurczaka oraz mięso mielone po raz pierwszy przekroczyły kwotę 10 funtów i osiągnęły "dwucyfrówkę". I to we wszystkich badanych sklepach! Co jednak ciekawe, ceny gwałtownie poszły w górę w sieci, która jeszcze przed sześcioma tygodniami uchodziła za najtańszą. Teraz, po ostatnich podwyżkach okazała się najdroższa! Co gorsza, wszystko wskazuje na to, że ceny nadal będą szły w górę...

Sprawdź ceny w Lidlu, Aldi, Tesco, Morrisons, Asda i Sainsbury's

Brytyjscy żurnaliści zwracają uwagę, iż w Morrisons ceny poszły z 9,78 GBP pod koniec maja do 11,15 GBP w pierwszym tygodni lipca. To wzrost o 14%. Szok! Jest on spowodowany drożeniem kawy marki własnej, której cena poszła w górę z 70 pensów za opakowanie 100 g do 85 pensów. Całkiem niedawno, jeszcze w kwietniu sieć Morrisons reklamowało ofertę Savers i cięcia cen ponad 500 produktów. W rzeczywistości tak tanio, jak zapowiadano wcale nie było. Jak widać, po raz kolejny raz "reklamy" mają niewiele wspólnego z rzeczywistością...

Gdzie zrobimy najtańsze zakupy w UK? Według przyjętej metodologii przez lokalny brytyjski portal informacyjny Lidl pozostaje najtańszym miejscem do robieniami zakupów. Za koszyk ośmiu podstawowych produktów zapłacimy tutaj tylko 10,01 GBP. W zestawieniu tuż za niemiecką siecią plasuje się Asda z rachunkiem opiewającym na 10,02 GBP oraz Tesco - 10,32 GBP.

Ile zapłacimy za podstawowe artykuły spożywcze w UK?

Jak wyglądają ceny za koszyk 8 podstawowych produktów w brytyjskich sieciach retail?

Lidl

Bochenek białego chleba 800g - 36p

Butelka mleka (2 pinty - około 1 litr) - £1.05

Kawa 200g - £1,69

Herbata w torebkach 160 - £99p

Masło solone 250g - £1.72

Fasola 420g puszka - 22p

Kurczak 300g - £2.09

Mięso mielone 500g 20% ​​tłuszczu - £1,89

Suma: £10,01

Asda

Bochenek białego chleba 800g - 39p

Butelka mleka (2 pinty - około 1 litr) - £1.05

Kawa 200g - £1.50

Herbata w torebkach 160 - £1.12

Masło solone 250g - £1.75

Fasola 420g puszka - 25p

Kurczak 300g - £2.27

Mięso mielone 500g 20% ​​tłuszczu - £1.69

Suma:£10.02

Tesco

Bochenek białego chleba 800g - 36p

Butelka mleka (2 pinty - około 1 litr) - £1.05

Kawa 200g - £1.70

Herbata w torebkach 160 - £1.10

Masło solone 250g - £1.75

Fasola 420g puszka - 22p

Kurczak 300g - £2.25

Mięso mielone 500g 20% ​​tłuszczu - £1.89

Suma: £10.32

Aldi

Bochenek białego chleba 800g - 36p

Butelka mleka (2 pinty - około 1 litr) - £1.05

Kawa 200g - £1.69

Herbata w torebkach 160 - £1.29

Masło solone 250g - £1.75

Fasola 420g puszka - 22p

Kurczak 300g - £2.09

Mięso mielone 500g 20% ​​tłuszczu - £1.89

Suma: £10.32

Sainsbury's

Bochenek białego chleba 800g - 36p

Butelka mleka (2 pinty - około 1 litr) - £1.05

Kawa 200g - £1.69

Herbata w torebkach 160 - £1.09

Masło solone 250g - £1.75

Fasola 420g puszka - 21p

Kurczak 300g - £2.50

Mięso mielone 500g 20% ​​tłuszczu - £1.89

Suma: £10.54

Morrisons

Bochenek białego chleba 800g - 54p

Butelka mleka (2 pinty - około 1 litr) - £1.05

Kawa 200g - £1.70

Herbata w torebkach 160 - £1.18

Masło solone 250g - £1.75

Fasola 420g puszka - 25p

Kurczak 300g - £2.49

Mięso mielone 500g 20% ​​tłuszczu - £2.19

Suma: £11.15

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!