Kiedy przypadają kolejne dni wolne od pracy Bank Holidays?

Po długiej przerwie wielkanocnej powróciliśmy w UK do pracy. Jednak dla tych, którzy nie nacieszyli się wolnym, mamy dobrą wiadomość – kolejny długi weekend rozpocznie się już za niecałe 2 tygodnie!

Najbliższy dzień wolny od pracy Bank Holiday przypada na poniedziałek 6 maja. To oznacza, że już za 10 dni będziemy się mogli w UK ponownie cieszyć z długiego weekendu. Co więcej, meteorolodzy również i na ten weekend zapowiadają ciepłą i słoneczną pogodę, dlatego już teraz warto jest sobie na ten czas zaplanować aktywności poza domem.

A na kiedy przypadają następne dni wolne od pracy Bank Holidays 2019? Zobaczcie:

Poniedziałek 27 maja – Spring Bank Holiday (Wiosenne Święto Bankowe);

Poniedziałek 26 sierpnia – Summer Bank Holiday (Letnie Święto Bankowe);

Środa 25 grudnia – Christmas Day (Boże Narodzenie);

Czwartek 26 grudnia – Boxing Day (Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia).

Popularne Bank Holidays, czyli Święta Bankowe to święta państwowe obchodzone w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Nazwa Bank Holidays przypomina o tym, że w te dni nieczynne są wszystkie banki, co oznacza także, że w tym czasie nie mogą też działać inne firmy. Prawo do dni wolnych Bank Holidays nie zostało sformalizowane, ale panuje ogólna zasada, że w te dni osoby, które nie są zatrudnione ani w służbach użyteczności publicznej, ani w służbach mundurowych (np. w straży pożarnej lub w pogotowiu ratunkowym) mają prawo do wolnego. Z kolei Brytyjczycy i Irlandczycy, którzy w Bank Holidays muszą pracować, otrzymują z tego tytułu wyższe wynagrodzenie.

