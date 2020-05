Jak wynika z oficjalnych statystyk podawanych przez ONS rządowe dane dotyczą zgonów spowodowanych koronawirusem w Wielkiej Brytanii są zaniżone. Liczba śmierci spowodowanych Covid-19 w UK sięgnęła już 47 tysięcy.

W Wielkiej Brytania zmarło ponad 10 000 osób więcej z powodu koronawirusa, niż wynika z oficjalnych rządowych wyliczeń. Wczoraj Departament Zdrowia (Departmen of Health) podał, że liczba śmiertelnych ofiar trwającej pandemii sięgnęła 36 914, a ilość potwierdzonych przypadków zakażenia wynosi 261 184. Wyliczenia Office for National Statistics są jednak znacznie wyższe i według ONS liczba zgonów przekroczyła już 47 tysięcy.

Do dnia 15 maja liczba zgonów z udziałem Covid-19 w Anglii i Walii liczy dokładnie 42 173. Najnowsze dane z National Records of Scotland wykazały, że w Szkocji do 17 maja zarejestrowano 3546 zgonów z udziałem Covid-19, a najnowsze dane z Northern Ireland Statistics and Research Agency wykazały 664 zgony z udziałem Covid-19 w Irlandii Północnej do 20 maja.

Ile osób zmarło w UK z powodu koronawirusa?

Dodając wszystkie te liczby do siebie w sumie zarejestrowano 46 383 zgony w Wielkiej Brytanii, gdzie w akcie zgonu wymieniono Covid-19. W tę liczbę włącza się również przypadki podejrzane ("suspected cases").

Kolejnych 964 pacjentów szpitalnych w Anglii, u których wynik testu Covid-19 był dodatni, zmarło między 16 a 24 maja, według danych opublikowanych w poniedziałek przez NHS England. Wraz z całkowitą liczbą 46 383 zarejestrowanych zgonów wskazuje na ogólną liczbę zgonów dla Wielkiej Brytanii która wynosi nieco ponad 47 300.

Gdzie zmarło najwięce osób na Covid-19?

Wielka Brytania znacznie wyprzedziła zarażone koronawirusem Włochy i Hiszpanię, aby uzyskać najwyższą liczbę ofiar śmiertelnych w Europie i drugą na świecie pod względem liczby ludności po Stanach Zjednoczonych, a więc kraju, którego populacja jest prawie pięciokrotnie większa.