Oferta ws. umowy handlowej Unii Europejskiej wciąż nie do zaakceptowania przez UK. Trwają rozmowy ostatniej szansy

Fot. Getty

Dzisiejszy dzień powinien przynieść rozstrzygnięcie i dać odpowiedź, czy Wielka Brytania porozumie się z Unią Europejską w sprawie przyszłej umowy handlowej, czy nie. W Brukseli trwają rozmowy ostatniej szansy, ale z nieoficjalnych informacji wynika, że najnowsza propozycja Wspólnoty nadal jest nie do przyjęcia dla rządu w Londynie.

Ostateczny termin na osiągnięcie porozumienia został wyznaczony na dzień dzisiejszy za obopólną zgodą Borisa Johnsona i Ursuli von der Leyen podczas nadzwyczajnego spotkania w Brukseli w zeszłą środę. Ale na razie nic nie wskazuje na to, by to właśnie dziś strony miały się porozumieć ws. przyszłej umowy handlowej. Obie strony wciąż nie zgadzają się w kwestii jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie sporów handlowych, możliwości dokonywania połowów przez rybaków z krajów UE na brytyjskich wodach terytorialnych, a także w sprawie uzyskania przez brytyjskich przedsiębiorców bezcłowego dostępu do rynku, ustanawiając jednocześnie własne standardy dotyczące jakości produktów, praw pracowniczych i dotacji biznesowych.

Negocjacje UK – UE na włosku?

Niestety obie strony coraz częściej i coraz wyraźniej pokazują, że nie wierzą w rychłe podpisanie nowej umowy handlowej. Wiadomo, że najnowsza oferta Unii Europejskiej w sprawach spornych jest wciąż nie do zaakceptowania przez Wielką Brytanię, natomiast nie jest pewne, co obie strony zrobią po upływie dzisiejszego „ostatecznego” terminu. Eksperci przewidują, że mimo licznych zapowiedzi dotyczących zakończenia negocjacji w dniu dzisiejszym, Boris Johnson i Ursula von der Leyen zgodzą się na dalsze prowadzenie rozmów.