Odwołano loty w Ryanairze, EasyJet i British Airways przez strajki we Włoszech

Podróżni na brytyjskich lotniskach w środę stali się ofiarami kolejnych zakłóceń, tym razem przez akcje protestacyjne we Włoszech, które jeszcze bardziej zwiększyły liczbę odwołanych lotów w UK.

Chaos na brytyjskich lotniskach stał się normą w tym sezonie, jednak sytuację związaną z odwołanymi lotami jeszcze bardziej pogorszyły strajki we Włoszech. Same linie EasyJet odwołały 18 lotów do i z Włoch.

Odwołane loty

British Airways uziemiło 122 krajowe i europejskie połączenia krótkodystansowe ze swojej głównej bazy na londyńskim Heathrow. Wiele lotów zostało odwołanych z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, ale niektórzy pasażerowie, którzy mieli lecieć do lub z Mediolanu, zostali poinformowani bardzo późno.

Na London Gatwick linie EasyJet nadal odwołują wiele lotów w bardzo krótkim czasie. Środowe odwołania lotów rozpoczęły się od połączeń z kluczowymi hiszpańskimi lotniskami w Alicante i Maladze. Natomiast w związku ze strajkami we Włoszech uziemiono 18 lotów na połączenia obejmujące wszystkie trzy lotniska, w Mediolanie, Rzymie, Wenecji i Pizie. Połączenia do Belfastu, Kopenhagi, Dubrownika, Nicei i Tuluzy również zostały anulowane przez EasyJet, co daje łącznie 34 połączenia do i z Gatwick, w związku z czym ucierpiało 5000 pasażerów.

Z Luton EasyJet uziemił loty do i z Wenecji i odwołał połączenie Manchester-Jersey.

Ryanair i Jet2, które do tej pory odwołały niewiele lotów w okresie letnim, anulowały je w obie strony z Londynu Stansted do Genui, Mediolanu Bergamo i Werony, a Jet2 do Werony.

Nieustający brak personelu

Problemy na brytyjskich lotniskach powstały w wyniku braku personelu, jednak mimo prowadzonych rekrutacji, nadal liczba pracowników jest niewystarczająca do sprostania wysokiemu zapotrzebowaniu ze strony podróżnych.

Mimo że problemy dotyczą największych lotnisk, minister zdrowia, Sajid Javid odrzucił apel branży turystycznej o dodanie pracowników lotnictwa do brytyjskiej listy zawodów deficytowych.

Javid powiedział BBC Today: „Rząd zapewnił rekordowe wsparcie podczas pandemii. Tak naprawdę nie widzieliśmy takich problemów w innych krajach. (…) Nadszedł czas, aby branża wzięła na siebie większą odpowiedzialność za rozwiązywanie własnych problemów”.

