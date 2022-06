WizzAir ostrzega: Latem ceny biletów lotniczych mogą znacząco wzrosnąć

Fot. Getty

Przy tak drastycznych podwyżkach cen paliwa, jakie obserwujemy od wybuchu wojny w Ukrainie, znacząca podwyżka cen biletów lotniczych nikogo już chyba nie zdziwi. Informację dotyczącą wzrostu kosztów podróży lotniczych w nadchodzących miesiącach przekazała właśnie tania linia lotnicza WizzAir.

WizzAir, podobnie jak inne linie lotnicze, boryka się obecnie z szeregiem problemów, choć bynajmniej nie jest to brak chętnych na podróże lotnicze, których akurat ostatnio nie brakuje. Na całym świecie rosną jednak drastycznie ceny paliwa – w mniejszym stopniu wskutek ożywienia gospodarczego po pandemii koronawirusa, a w większym z powodu wojny w Ukrainie, która trwa nieprzerwanie od 24 lutego. Ale to jeszcze nie wszystko – w Wielkiej Brytanii na przykład setki lotów są odwoływane każdego tygodnia z powodu niedoboru pracowników. W związku z tym linie lotnicze, pomimo dużego zainteresowania swoimi usługami, notują ogromne straty, ponieważ lotniska nie są w stanie obsłużyć wszystkich pasażerów.

Ceny podróży lotniczych wzrosną latem

WizzAir ogłosił właśnie, że obserwowane w ostatnich miesiącach zakłócenia na lotniskach doprowadziły do sporych strat. W związku z tym węgierski przewoźnik spodziewa się podwyższenia cen biletów lotniczych nawet o 10 proc. I to pomimo tego, że bilety na podróże samolotem już są wyraźnie droższe, niż bilety sprzedawane w okresie przed pandemią. Jozsef Varadi spodziewa się dalszych wzrostów cen - jednocyfrowych, ale „w ich górnej granicy”. Podwyżki będą zauważalne już w drugim kwartale, który dla linii lotniczych trwa od lipca do września. - Nasze rezerwacje odnotowują dobre wyniki w pierwszym kwartale fiskalnym, ze średnimi cenami, które (…) [są wyższe] w porównaniu z tym samym okresem fiskalnym w 2020 r. – mówi Varadi. I dodaje, że w drugim kwartale fiskalnym linia lotnicza spodziewa się podwyżek w okolicach 10 proc.

- Braki personelu odpowiedzialnego za kontrolę ruchu lotniczego, przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa i w innych sektorach mają bezpośredni wpływ na linie lotnicze, naszych pracowników i naszych klientów. Widzimy silny popyt konsumencki na lato, ale spodziewamy się straty operacyjnej w pierwszym kwartale 2023. Branża lotnicza jest narażona na czynniki zewnętrzne, takie jak zakłócenia kontroli ruchu lotniczego i ciągłe problemy operacyjne w sektorze portów lotniczych, co przyczynia się do niestabilnego otoczenia makro. W rezultacie na tym etapie nie przedstawimy dalszych wytycznych finansowych na ten rok – zaznacza Varadi.

