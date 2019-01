Odmówiono ci zwrotu PPI? Pamiętaj, że możesz złożyć wniosek ponownie i odzyskać swoje pieniądze

Za sprawą tego, że do brytyjskich sądów trafia coraz więcej oskarżeń o to, że banki podają nieprawdziwe informacje odnośnie zapytań o to, czy ktoś posiadał u nich PPI, oszukani klienci mają prawo odzyskać swoje pieniądze przez ponowne złożenie wniosku (jeśli pierwszy wniosek złożyły przed 2017 rokiem).

W wyniku tego, że wiele reklamacji klientów banków w sprawie zwrotów PPI zostało odrzuconych bezpodstawnie, a o procederach tych stało się głośno, gdy sprawy trafiły do brytyjskich sądów, brytyjskie banki będą musiały wywiązać się z kolejnych zobowiązań finansowych wobec klientów.

Osoby, które starały się o odszkodowanie za PPI(Payment Protection Insurance) przed 2017 rokiem i otrzymały decyzje odmowne, mogą ponownie złożyć wniosek ze względu na to, iż istnieje duże prawdopodobieństwo, że wprowadzono ich celowo w błąd.

Wystarczy przytoczyć sprawę związaną z Lloyds Banking Group, w której sąd skazał bank za bezzasadne odrzucanie reklamacji związanych z nieuczciwą sprzedażą ubezpieczeń spłaty zadłużenia (PPI) i wymierzył karę w wysokości aż 117 milionów funtów, co miało w sposób pokazowy zniechęcić inne banki do podobnych oszustw.

O sprawie nieuczciwej działalności banków pisało także BBC powołując się na oskarżenie wydane przez Alliance of Claims Companies zrzeszające ponad 3 tys. firm na Wyspach. Zgodnie z nim banki okłamywały swoich klientów wysyłając do nich nieprawdziwe informacje o tym, że nigdy nie posiadali u nich PPI. W ten nieuczciwy sposób banki chciały uniknąć konieczności wypłacenia im rekompensaty.

- Niestety banki chcąc uniknąć wypłacania odszkodowań swoim pokrzywdzonym klientom, podawali im nieprawdziwe informacje – mówi Tomasz Kowalczyk z firmy Omni Claim zajmującej się pomocą Polakom w odzyskaniu PPI.

- Jedna z naszych klientek powiedziała, że zwróciła się do swojego banku z prośbą o informację na temat tego, czy miała wykupione u nich ubezpieczenie spłaty zadłużenia. Była to formalność, gdyż wiedziała dobrze, że płaciła za PPI. Była przekonana, że otrzyma odpowiedź twierdzącą. Zdziwiła się jednak, gdy bank poinformował ją, że nigdy nie opłacała u nich PPI, co było jawnym kłamstwem. Pragniemy zaapelować do osób, które nie są nawet pewne, czy opłacały PPI, gdyż warto to sprawdzić (my także możemy to za nich zrobić) i odzyskać w ten sposób swoje pieniądze – dodaje Kowalczyk.

Polka odzyskała ponad 8 000 funtów za PPI! Dzięki dociekliwości firmy pomagającej Polakom, dowiedziała się, że była oszukiwana przez bank