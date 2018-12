Polka odzyskała ponad 8 000 funtów za PPI! Dzięki dociekliwości firmy pomagającej Polakom, dowiedziała się, że była oszukiwana przez bank

Polka mieszkająca w Greenford otrzymała rekordowo wysoki zwrot za PPI (Payment Protection Insurance) i odzyskała ponad 8 000 funtów. Okazało się, że kobieta nie zdawała sobie sprawy, że płaciła za PPI – dopiero dzięki dociekliwości pracowników firmy Omni Claim zajmującej się pomocą Polakom w tym zakresie dowiedziała się, że została oszukana przez brytyjski bank.

Historia Polki z Greenford należy niewątpliwie do tych, które trafiają zwykle na pierwsze strony gazet. Kobieta kilka lat temu została potraktowana przez jeden z brytyjskich banków w nieuczciwy sposób i obciążano ją regularnymi dodatkowymi opłatami w ramach ubezpieczenia spłaty zadłużenia (Payment Protection Insurance) w wyniku czego nieświadoma tego faktu Polka opłacała PPI do karty kredytowej Barclaycard przez parę lat.

Polka należy jednak do przezornych osób, dlatego zdecydowała się skorzystać z pomocy firmy Omni Claim zajmującej się odzyskiwaniem dla Polaków należności za niesłusznie naliczone im opłaty bankowe lub PPI, dlatego przekazała im swoją sprawę podejrzewając, że mogła znaleźć się w grupie tych klientów banków, którzy padli ofiarami nieuczciwej działalności placówek.

Do skorzystania z tej pomocy zmobilizował ją także zbliżający się ostateczny termin składania skarg w sprawie PPI, który mija z dniem 29 sierpnia 2019.

Już tylko rok pozostał na zgłoszenie roszczenia o PPI (Payment Protection Insurance)

Przezorność Polki w połączeniu z dociekliwością pracowników Omni Claimzaowocowała odzyskaniem rekordowej sumy 8 869.63 funtów za niesłusznie naliczone PPI.

W sprawie wypowiedział się także ekspert z firmy Omni Claim, Tomasz Kowalczyk:

- Polka z Greenford nie wiedziała, że płaci PPI do karty kredytowej Barclaycard, jednak postanowiła to zbadać. Zwróciła się do nas z prośbą o pomoc. Sprawdziliśmy dla niej, czy miała doliczone PPI do swojej karty kredytowej i okazało się, że przez kilka lat opłacała nieświadomie PPI. Odzyskaliśmy dla niej 8 869.63 funtów.

- Przypadek Polki nie jest wcale odosobniony. Bardzo wielu klientów nie jest w ogóle świadomych tego, że płaci PPI, gdyż myślą, że jest to opłata za kartę kredytową lub pożyczkę. Niestety PPI często jest ukryte pod innymi nazwami w dokumentach i dla pewności warto powierzyć sprawę specjalistom. Nasza firma może sprawdzić, czy dana osoba opłacała PPI i podjąć procedurę odzyskania pieniędzy – dodaje Kowalczyk z Omni Claim.

