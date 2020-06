Odmawiają płacenia czynszu w czasie obecnego kryzysu. Do akcji przyłączyło się tysiące osób

W Londynie powstał ruch, do którego dołączyło już ponad 2 000 najemców, których dochody ucierpiały w wyniku obecnego kryzysu związanego z pandemią. Odmawiają oni płacenia czynszu w ramach akcji pod hasłem: „Can’t Pay? Won’t Pay!” (Nie możesz zapłacić? Nie płać!).

„Wykorzystuje się nas w czasie kryzysu związanego z pandemią, aby się wzbogacić” – twierdzą najemcy w Londynie, którzy odmówili płacenia czynszu w czasie obecnej trudnej sytuacji.

Nie płacą za czynsz

Ponad 2 000 londyńczyków przyłączyło się do akcji „Can’t Pay? Won’t Pay!” organizowanej przez London Renters Union (LRU) i zapoczątkowanej przez setki studentów, którzy wstrzymali się z płaceniem czynszów z powodu kryzysu.

Zgodnie z danymi LRU aż 2 500 osób, którym brakuje pieniędzy na to, aby kupić jedzenie i zapłacić rachunki, zapisało się online do wspomnianej akcji. Wcześniej think tank New Econimics Foundation zalecił, aby landlordzi zawiesili wymóg płacenia czynszu przez najemców na okres 3 miesięcy od maja, aby w ten sposób pomóc 1,2 mln osób, których dochody ucierpiały w wyniku pandemii.

Nie wszyscy dostali pomoc od rządu

Aktywiści uważają, że istnieje silne poparcie społeczeństwa dla kampanii „Can’t Pay? Won’t Pay!”. 40-letnia Zara z LRU mówi, że z powodu lockdownu zarabia mniej niż połowa jej normalnej pensji. Nie jest niestety uprawniona do żadnego typu rządowego wsparcia finansowego dotyczącego pracowników czy nawet do Universal Credit i opłacenie czynszu jest dla niej niemożliwe.

- Nasz landlord już chciał nas eksmitować, a teraz chce, żebyśmy ogłosili bankructwo. Nie chcę, aby moje dzieci martwiły się, że mogą stracić dom. Chcę ich przed tym ochronić – powiedziała kobieta, według której dla brytyjskiego rządu obecnie „priorytetem są dochody landlordów, a nie przetrwanie najemców”.