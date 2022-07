Od lipca British Gas rusza z funduszem pomocowym - jak można otrzymać dopłatę do rachunków do 750 GBP?

Fot: Pxhere

Od dnia 1 lipca 2022 roku ponownie funkcjonuje British Gas Energy Trust for Individual and Families. W jego ramach osoby, znajdujące się w potrzebie, mogą liczyć na dotację do rachunków za energię.

British Gas oferuje pomoc tym gospodarstwom domowym w UK, które zmagają się z regulowaniem rachunków za energię. W ramach specjalnego funduszu British Gas Energy Trust for Individual and Families osoby borykające się z problemami w tym zakrsie mogą liczyć na dotację w wysokości do 750 funtów. Fundusz ten został zamknięty wiosną, ale ze względu na bieżącą sytuację, uruchomiono go ponownie. Aby kwalifikować się do pomocy, musisz mieszkać w Anglii, Szkocji lub Walii i mieć dług wobec swojej firmy energetycznej (nie dotyczy to tylko British Gas, ale i innych providerów). Warunkiem koniecznym jest brak oszczędności do kwoty 1000 GBP i uzyskanie porady od agencji doradztwa finansowego. Najłatwiej - i to za darmo - można ją otrzymać poprzez organizację charytatywną. Wśród nich są takie organizacje, jak: National Energy Action, Home Energy Scotland i Citizens Advice.

British Gas rusza z programem pomocy dla potrzebujących

Wreszcie, aby uzyskać pomoc za pośrednictwem British Gas, w przeciągu ostatnich dwóch lat nie można było otrzymać pomocy w ramach dotacji Energy Trust. Wszelkie szczegóły związane z kryteriami pod kątem pomocy w ramach British Gas Energy Trust for Individual and Families można znaleźć na oficjalnej stronie British Gas.

Nawet jeśli wcześniej złożyłeś podanie i twój wniosek został odrzucony, to można aplikować ponownie, jeśli twoja sytuacja uległa zmianie. Aby otrzymać pomoc od British Gaz musisz mieć dług energetyczny w wysokości co najmniej 250 GBP. Pieniędzy uzyskanych w ramach pomocy nie trzeba zwracać. Inne firmy również prowadzą podobne programy.

Dopłaty do rachunków za energię - kto może je otrzymać?

British Gas to brytyjskie przedsiębiorstwo stanowiące część grupy Centrica, zajmujące się wytwarzaniem i sprzedażą gazu ziemnego oraz energii elektrycznej. Spółka posiada ponad 20 000 000 odbiorców w Anglii, Walii i Szkocji (gdzie działa jako Scottish Gas) co czyni ją największym przedsiębiorstwem energetycznym w kraju. Siedziba spółki mieści się w Windsorze.

