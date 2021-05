Od czerwca w Londynie wypożyczymy hulajnogi elektryczne - ale tylko w 6 dzielnicach. Rusza program pilotażowy w stolicy UK

Fot. Getty

Już od czerwca na ulicach i ścieżkach rowerowych brytyjskiej stolicy zobaczymy ludzi jeżdżących na wypożyczanych elektrycznych hulajnogach. W Londynie rusza program pilotażowy e-skuterów. Które dzielnice obejmie?

W Londynie od przyszłego miesiąca rozpocznie się testowanie systemu wypożyczanych miejskich hulajnóg elektrycznych. Władze stolicy chcą zredukować liczbę samochodów i skłonić mieszkańców do bardziej ekologicznych środków transportu. Które dzielnice obejmie program pilotażowy?

Hulajnogi elektryczne do wypożyczenia w Londynie od czewrca

Program pilotażowy w Londynie obejmie sześć dzielnic (Tower Hamlets, Ealing, Hammersmith and Fulham, Richmond, City of London oraz Kensington and Chelsea). Testy będą trwały 12 miesięcy i w tym czasie we wskazanych sześciu dzielnicach Londynu będzie można wypożaczać hulajnogi elektryczne firm Dott, Lime i Tier. W celu utrzymania hulajnóg tylko w wybranym obszarze, zainstalowany zostanie system geo-ogrodzenia.

Cytowana przez „The Independent” Helen Sharp, kierująca projektem dla TfL, powiedziała: „Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby wspierać bezpieczny i zrównoważony powrót Londynu po pandemii i jasne jest, że hulajnogi elektryczne mogą stanowić innowacyjną, bardziej ekologiczną alternatywę w stosunku do podróży samochodem”.

Hulajnogi elektryczne, które będą dostępne w Londynie od 7 czerwca, osiągają maksymalną prędkość 12,5 mph, a dozwolona prędkość ustanowiona przez ministerstwo transportu dla tego rodzaju środków transportu wynosi 15,5 mph. Przekroczenie prędkości będzie więc praktycznie niemożliwe. Wypożyczanymi e-skuterami będzie można jeździć po ścieżkach rowerowych oraz po ulicach. Przed pierwszym skorzystaniem z e-hulajnogi trzeba będzie przejść online kurs dotyczący bezpieczeństwa na drodze.